Украинцы массово устанавливают солнечные панели на балконах квартир: сколько стоит и что можно получить

Украинцы массово устанавливают солнечные панели на балконах и у окон квартир. Для установки солнечных панелей в квартире нужны сами панели и зарядная станция (или же инвертор и аккумулятор). В некоторых магазинах зарядные станции продаются уже вместе с панелями, правда, их стоимость стартует от тысячи долларов.

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Редакция OBOZ.UA с помощью специального калькулятора рассчитала выработку портативной станции на 350 Вт. Стоимость модели известного производителя в интернет-магазинах составляет около 25 тыс. грн. Площадь такой панели в разобранном состоянии – два квадратных метра. В Киевской области, если ее разместить под углом 35 градусов, ежегодно такая панель может давать 259 кВт*ч тока. Сейчас стоимость такого объема электроэнергии – 1118,8 грн. Если тариф не изменится, такая станция будет окупаться десятилетиями.

Кстати, в Одесской области такая же станция может генерировать 306 кВт*ч электроэнергии уже на 1 321,9 грн в год. Панели значительно подорожали после отключения электроэнергии. В некоторых магазинах цена выросла на 300% (!). В результате сейчас об окупаемости таких панелей речь не идет, это скорее способ получить альтернативный источник энергии.

Есть и более бюджетные варианты. Киевлянин Александр еще в начале года приобрел на 300 Вт панель всего за 6 тыс. грн. Сейчас такая панель стоит от 10 тыс. грн. Согласно расчетам редакции, в Киевской области такая станция площадью около двух метров в разобранном состоянии может давать примерно 260 кВт*ч в год. С действующим тарифом такая станция окупится через 5,3 года, а с новой ценой – почти через 9 лет. Хотя на самом деле за этот период стоимость электроэнергии, вероятно, возрастет, поэтому сроки, за которые панель окупится, уменьшатся.

Если учитывать только стоимость панели и считать, что зарядную станцию по типу EcoFlow вы уже имеете, то стоимость кВт*ч электроэнергии, производимой на балконе, составит около 1,1 грн (при условии, что в течение гарантийного срока в 20 лет вы продолжите эффективно использовать панель).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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