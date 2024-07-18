Украинцы массово устанавливают солнечные панели на балконах квартир: сколько тока можно получать ежемесячно, инвестировав 10 тысяч гривен

Украинцы массово устанавливают солнечные панели в квартирах. Спрос на них взлетел в десятки раз. Панели можно увидеть на балконах и у окон, их также размещают на крышах многоэтажек. И хотя площадь балкона не позволяет полностью покрыть энергетические потребности квартиры, это позволит компенсировать потребление компьютера или заряжать телефон даже в период отключений.

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О том, сколько стоит солнечная панель для квартиры и сколько тока можно генерировать, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько тока могут давать на балконе панели?

Для установки солнечных панелей в квартире нужны сами панели и зарядная станция (или же инвертор и аккумулятор). В некоторых магазинах зарядные станции продаются уже вместе с панелями, правда их стоимость стартует от тысячи долларов.

Редакция OBOZ.UA с помощью специального калькулятора рассчитала выработку портативной станции на 350 Вт. Стоимость модели известного производителя в интернет магазинах составляет около 25 тыс. грн. Площадь такой панели в разобранном состоянии – два квадратных метра. В Киевской области, если ее разместить под углом 35 градусов, ежегодно такая панель может давать 259 кВт*ч тока. Сейчас стоимость такого объема электроэнергии – 1118,8 грн. Если тариф не изменится, такая станция будет окупаться десятилетиями.

Кстати, в Одесской области такая же станция может генерировать 306 кВт*ч электроэнергии уже на 1 321,9 грн в год. Панели значительно подорожали после отключения электроэнергии. В некоторых магазинах цена выросла на 300%(!). В результате сейчас об окупаемости таких панелей речь не идет, это скорее способ получить альтернативный источник энергии.

Есть и более бюджетные варианты. Киевлянин Александр еще в начале года приобрел на 300 Вт панель всего за 6 тыс. грн. Сейчас такая панель стоит от 10 тыс. грн. Согласно расчетам редакции, в Киевской области такая станция площадью около двух метров в разобранном состоянии может давать примерно 260 кВт*ч в год. С действующим тарифом такая станция окупится через 5,3 года, а с новой ценой – почти 9 лет. Хотя на самом деле за этот период стоимость электроэнергии вероятно возрастет, поэтому сроки, за который панель окупится, уменьшится.

Если учитывать только стоимость панели и считать, что зарядную станцию по типу EcoFlow вы уже имеете, то стоимость кВт*ч электроэнергии, производимой на балконе, составит около 1,1 грн (при условии, что в течение гарантийного срока в 20 лет вы продолжите эффективно использовать панель).

Панель можно заказать и на Allieexpres. Киевлянин Юрий рассказывает OBOZ.UA: свою панель он купил еще в начале июля за 145 долларов (5981 грн по курсу НБУ по состоянию на 17 июля). Речь идет о монокристаллической панели номинальной мощностью в 200 Вт. OBOZ.UA нашел такую же модель панели на "Розетке" уже за 12 999 грн без скидки и за 8 900 грн со скидкой.

"Сколько генерирует за день. Скажу сразу – не очень много. Она повешена вертикально за балконом на западной части дома. Начинает работать (хоть что-то выдавать) примерно с 11.00 и до 20.00 (в зависимости от солнца). В пик пока она у меня выдавала примерно 80 Вт в час. Когда только купили и начали тестить, она нам выдала 120 ватт. Вот прямо сейчас отдает 50 ватт. Так мало потому что ее нужно вешать под углом к солнцу", - рассказывает Юрий.

Зарядная станция на 512 ватт-часов за счет такой панели может полностью зарядиться за 6,4 часа при условии, что панели будут отдавать по 80 Вт в час. Юрий планирует использовать панель и после отмены отключения. "Чтобы реально запитать всю квартиру от солнца, нужно ставить несколько панелей и под правильным углом. Эту я брал больше для того, чтобы "пощупать", а что оно вообще такое", – говорит киевлянин.

Еще один житель киевской многоэтажки Евгений приобрел панель мощностью в 300 Вт уже в наборе с зарядной станцией. "Максимально получал где-то 150-160 Вт, но я не выставлял правильно панель, не искал, где лучше всего отдает. Попросил прямо у главы ОСМД ключи от крыши и выношу теперь свою панель заряжать станцию на несколько часов. Крыша у нас закрывается, то никто ничего не украдет", – рассказывает он.

Можно ли полностью обеспечить потребности квартиры солнечными панелями?

Та количество панелей, физически можно разместить на балконе, не может обеспечить потребности квартиры. Для этого нужна площадь в несколько десятков квадратных метров. При этом при размещении панелей запрещено изменять фасад дома самовольно.

Глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин в комментарии OBOZ.UA рассказывает: "эффект от размещения панелей для каждого балкона нужно считать отдельно. Есть калькуляторы, которые позволяют задать угол наклона и ориентацию в пространстве, чтобы сосчитать объемы генерации".

Солнечную панель можно подключить к большинству зарядных станций. Однако для этого следует убедиться, что панель и станция совместимы. "Если панель на 200 Вт, то она может повредить входной порт станции, которая, например, рассчитана на 30В и 8А", – рассказывает продавец одного из профильных магазинов OBOZ.UA.

Панели из монокристаллического кремния имеют КПД до 23%, поликристаллические – до 18%. Поэтому также при выборе следует учитывать и материал. Литвин уверен: солнечные панели могут улучшить комфорт, предоставить возможность генерировать электроэнергию в период отключений самостоятельно. Однако о значительном сбережении электроэнергии, улучшении ситуации с энергетикой по всей стране не стоит.

Также следует отметить, что солнечные панели генерируют ток только часть года. Зимой поколение может падать до 9% от мощности. Это отличное решение, однако в условиях квартиры за счет панелей обеспечить энергонезависимость жилья невозможно. Для этого придется устанавливать системы накопления электроэнергии, которая летом может заряжаться в том числе за счет панелей, а зимой – через сеть.