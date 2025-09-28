Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель

В августе 2025 года первую регистрацию в Украине получили 7,9 тыс. подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Это 35% от общего количества легковиков с пробегом, купленных украинцами в прошлом месяце. Самой же популярной маркой стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 827 штук. Купить же такую машину в Украине можно как за 9 999, так и за 62 500 долларов.

О росте покупок сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: в целом большинство пополнивших украинский автопарк в августе"американцев" с пробегом являются электрокарами – их доля составила 51%.

Немного меньше было зарегистрировано авто на бензине – 35%. На долю гибридов пришлось 9%. Кроме того:

Авто на дизеле "отхватили" лишь 4% рынка.

На газу – 1%.

Какие б/у авто из США самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, кроме TESLA Model Y самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали также:

TESLA Model 3 – 452 штук;

KIA Niro – 275 штук;

NISSAN Rogue – 274 штук;

MAZDA CX5 – 233 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 217 штук;

HYUNDAI Kona – 186 штук;

CHEVROLET Bolt – 159 штук;

FORD Escape – 148 штук;

AUDI Q5 – 145 штук.

Сколько стоят самые популярные б/у авто из США

В целом стоимость самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

авто 2022 г. в. после ДТП с пробегом 80 000 км продают за 9 999 долларов;

авто 20231 г. в. с пробегом 74 000 км – за 26 900 долларов;

машину 2022 г. в. с пробегом 28 000 км – за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом украинцы стали чаще покупать подержанные легковые авто за рубежом – в августе спрос на такие машины увеличился на 1% и достиг 22,7 тыс. единиц. Самой популярной моделью является Volkswagen Golf, стоимость которого составляет 7,2-35 тыс. долларов.

