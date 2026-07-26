Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель на бензине

За первую половину 2026 года украинцы купили сразу 77,2 тыс. импортных легковых авто с бензиновыми двигателями. При этом подавляющее большинство из этого количества пришлось на б/у авто – 64,3 тыс. штук. Самой популярной же моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan – таких машин было приобретено 4 053 единицы. Купить же такую в Украине можно как за 8 500, так и 53 000 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

Новых машин украинцы купили 12,9 тыс. штук.

В целом, количество приобретенных легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в 2026 году на 18% выше, чем было в это же время годом ранее.

Какие б/у авто на бензине самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Tiguan, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Golf – 3 866 штук;

NISSAN Rogue – 3 625 штук;

AUDI Q5 – 3 479 штук;

SKODA Octavia – 1 968 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 60 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 8 500 долларов.

Машину 2024 г. в. с 16 тыс. км пробега после аварии можно купить за 20 500 долларов.

Авто 2021 г. в. с 47 тыс. км пробега продают за 53 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине предлагают кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о новой онлайн-системе, которая автоматически налагала бы штрафы на нарушителей ПДД, в том числе за парковку в неустановленных местах, а также о самостоятельной фиксации правонарушений гражданами и выплате им за это денежного вознаграждения.

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