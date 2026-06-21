Украинцы массово покупают старые авто на бензине: сколько стоит самая популярная модель

Украинцы купили сразу 12,7 тыс. импортных легковых авто с бензиновыми двигателями в мае. При этом подавляющее большинство из этого количества пришлось на б/у авто – 10,5 тыс. штук. Самой популярной же моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan – таких машин было приобретено 668 единиц. Купить же такую в Украине можно как за 10 800, так и 45 000 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили: новых машин украинцы купили 2,2 тыс. штук.

Какие б/у авто на бензине самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Tiguan, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Golf – 620 штук;

NISSAN Rogue – 604 штуки;

AUDI Q5 – 520 штук;

FORD Escape – 305 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 95 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 10 800 долларов.

Машину 2022 г. в. с 33 тыс. км пробега после аварии можно купить за 21 000 долларов.

Авто 2021 г. в. с 48 тыс. км пробега продают за 45 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в мае 2026 года украинцы купили 18 тыс. подержанных лековых авто. Средний возраст таких машин составил 9,4 года. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf.

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