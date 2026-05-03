Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

За первые 3 месяца 2026 года украинцы купили 9 467 подержанных лековых авто из США. Средний возраст таких авто составил 7 лет. Самой популярной моделью стала стал FORD Escape – таких авто было куплено 1 090 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 7 900, так и 28 890 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у "американцев" в Украине составили авто на бензине – 59%;

электромобили охватили 19%;

гибриды – 12%;

авто на дизеле – 6%;

автомобили с ГБО – 4%.

Какие б/у авто на бензине самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме FORD Escape, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

BMW X3 – 756 штук;

NISSAN Rogue – 690 штук;

BMW X5 – 635 штук;

TESLA Model 3 – 540 штук;

JEEP Cherokee – 521 штука;

VOLKSWAGEN Passat – 502 штуки;

TESLA Model Y – 497 штук;

JEEP Grand Cherokee – 244 штуки;

CHEVROLET Bolt – 208 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – FORD Escape – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2022 г. в. со 107 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 7 900 долларов.

Машину 2021 г. в. с 74 тыс. км пробега после аварии можно купить за 18 399 долларов.

Авто 2023 г. в. с 23 тыс. км пробега, после ДТП продают за 28 890 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В марте таких авто было куплено около 5,9 тыс. штук, что на 16% больше, чем было в этот же период в прошлом году.

