Украинцы массово покупают дорогие новые авто: сколько стоит самая популярная машина

Украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В марте таких авто было куплено около 5,9 тыс. штук, что на 16% больше, чем было в этот же период в прошлом году. А по сравнению с февралем-2026 прирост составил стразу 35%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 453 штуки. Цена же на такие машины стартует от 1,617 млн грн.

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили:

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 15,4 тыс. новых легковых автомобилей.

Это на 8% больше, чем было годом в 2025-м.

Какие новые авто украинцы покупают чаще всего

В целом же, подчеркивается, в марте-2026 самой популярной "новой" маркой авто среди украинцев стала TOYOTA – таких машин было куплено 908 штук. В топ-10 также вошли:

SKODA – 521 штука;

RENAULT – 520 штук;

VOLKSWAGEN – 498 штук;

HYUNDAI – 347 штук;

BMW – 284 штуки;

NISSAN – 270 штук;

SUZUKI – 238 штук;

MAZDA – 223 штуки;

BYD – 201 штука.

Самой же популярной моделью после TOYOTA RAV-4 стал RENAULT Duster – таких украинцы купили 407 штук. Далее идут:

YUNDAI Tucson – 247 штук;

VW Touareg – 204 штуки;

SKODA Kodiaq – 162 штуки;

NISSAN Qashqai – 157 штук;

TOYOTA LC Prado – 156 штук;

KIA Sportage, MAZDA CX5, SUZUKI SX4 – по 123 штуки;

SKODA Octavia – 116 штук;

SKODA Karoq – 101 штука.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – TOYOTA RAV-4 – зависит от комплектации и версии машины. По данным toyota.ua, самая низкая цена на гибрид составляет 1,617 млн грн. Стоимость самых дорогих версий этого авто стартует от 2,152 млн грн.

