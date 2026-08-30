Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В июле 2026 года украинцы купили 6,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто в период с января по июнь было куплено 477 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 12 999, так и 62 000 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

В целом, в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. легковушек с пробегом.

Следовательно, сразу 30% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.

Львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 44%. При этом:

электромобили охватили 32%;

гибриды – 19%;

авто на дизеле охватили 4%;

автомобили с ГБО – 1%.

Какие б/у авто до 5 лет самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

TESLA Model 3 – 358 штук;

NISSAN Rogue – 325 штук;

MAZDA CX5 – 266 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 261 штук;

FORD Escape – 178 штук;

AUDI Q5 – 170 штук;

KIA Niro – 154 штуки;

HYUNDAI Ioniq 5 – 138 штук;

CHEVROLET Bolt – 129 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто до 5 лет

В целом в Украине стоимость самого популярного подержанного легкового автомобиля, ввезенного из США – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2022 г. в. со 135 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 12 999 долларов.

Машину 2021 г. в. с 51 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 20 500 долларов.

Авто 2025 г. в. с 6 тыс. км пробега, после ДТП продают за 62 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в июле украинцы приобрели 5 754 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. Так, машин MAZDA было приобретено сразу на 66% больше, чем в это же время годом ранее, SKODA – на 24%, а TOYOTA – на 20%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 357 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.

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