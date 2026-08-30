Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В июле 2026 года украинцы купили 6,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто в период с января по июнь было куплено 477 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 12 999, так и 62 000 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- В целом, в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили 22,6 тыс. легковушек с пробегом.
- Следовательно, сразу 30% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.
Львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 44%. При этом:
- электромобили охватили 32%;
- гибриды – 19%;
- авто на дизеле охватили 4%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Какие б/у авто до 5 лет самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- TESLA Model 3 – 358 штук;
- NISSAN Rogue – 325 штук;
- MAZDA CX5 – 266 штук;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 261 штук;
- FORD Escape – 178 штук;
- AUDI Q5 – 170 штук;
- KIA Niro – 154 штуки;
- HYUNDAI Ioniq 5 – 138 штук;
- CHEVROLET Bolt – 129 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто до 5 лет
В целом в Украине стоимость самого популярного подержанного легкового автомобиля, ввезенного из США – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2022 г. в. со 135 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 12 999 долларов.
- Машину 2021 г. в. с 51 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 20 500 долларов.
- Авто 2025 г. в. с 6 тыс. км пробега, после ДТП продают за 62 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в июле украинцы приобрели 5 754 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. Так, машин MAZDA было приобретено сразу на 66% больше, чем в это же время годом ранее, SKODA – на 24%, а TOYOTA – на 20%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 357 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!