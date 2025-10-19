Украинцы массово покупают старые авто из США: сколько стоит самая популярная модель

За период с января по сентябрь 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Что на 11% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Средний возраст таких машин составил 5,6 года, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 5 301 штуку. В Украине такую можно купить как за 9 999, так и 62 500 долларов.

Видео дня

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: большинство купленных подержанных "американцев" являются электрокарами – их доля составила 43% от общего количества машин.

Немногим меньше было куплено авто на бензине – 41%. Кроме того:

На долю гибридов пришлось 8%.

Авто на дизеле "отхватили" лишь 5% рынка.

На газу – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто из США среди украинцев стали также:

TESLA Model 3 – 4 520 штук.

FORD Escape – 2 660 штук.

NISSAN Rogue – 1 892 штук.

JEEP Cherokee – 1 879 штук.

Сколько стоят самые популярные б/у электромобили

В целом, стоимость самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

Авто 2021 г. в. с пробегом 61 000 км после ДТП продают за 9 999 долларов.

"Целую" машину 2020 г.в. с пробегом 170 000 км – за 22 400 долларов.

Машину 2022 г.в. после 28 000 км пробега можно купить за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе 2025 года первую регистрацию в Украине получили 7,9 тыс. подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Это 35% от общего количества легковушек с пробегом, купленных украинцами в прошлом месяце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!