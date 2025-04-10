Украинцы массово покупают старые авто из США: сколько стоит самая популярная модель

С начала 2025 года в Украине было зарегистрировано 8 984 подержанных легковых автомобилей из США. Средний возраст таких машин составил 6 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 1 176 штук. В Украине такую машину можно приобрести как за 12 000, так и 53 900 долларов.

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Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается: в целом, большинство пополнивших украинский автопарк в феврале "американцев" с пробегом являются именно электрокарами – их доля составила 42%.

Немного меньше было зарегистрировано авто на бензине – 41%. На долю гибридов пришлось 7%. А авто на дизеле и газу "отхватили" лишь 5% рынка.

Какие б/у авто из США самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, среди подержанных авто из США самой популярной среди украинцев стала TESLA Model Y – таких машин с января по мартбыло куплено 1 176 единиц. В топ-10 также вошли:

TESLA Model 3 – 1 119 штук;

FORD Escape – 636 штук;

JEEP Cherokee – 511 штук;

NISSAN Rogue – 446 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 413 штук;

CHEVROLET Bolt – 412 штук;

BMW X3 – 384 штук;

BMW X5 – 381 штук;

TESLA Model S – 360 штук.

Сколько стоят самые популярные б/у электромобили

В Украине стоимость самого популярного подержанного авто из США – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, среди выпущенных в 2020 году (год начала выпуска модели):

авто с пробегом 26 000 км, по данным auto.ria, можно купить за 12 000 долларов;

авто без батареи можно купить за 14 000 долларов;

машину в хорошем состоянии с пробегом 67 000 км продают за 20 900 долларов;

авто с пробегом 17 000 км продают за 53 900 долларов.

Подорожают ли авто из США из-за новых пошлин

В свою очередь, аналитики 24 Канала отмечают: введение США 25%-ной пошлины на все автомобили, произведенные за пределами этой страны, затронет не только импортные автомобили, но и всю цепочку поставок комплектующих. А потому, "одним из ключевых последствий станет рост цен на автомобили".

"Например, Hyundai Venue, который сейчас стоит около 24 000 долларов, может подорожать до 28 500 долларов. Автопроизводители премиум-сегмента также прогнозируют увеличение цен: Ferrari уже анонсировал подорожание отдельных моделей на 10%", – говорится в материале.

При этом констатируется: решение властей США изменит логику автоимпорта. В частности, ожидаются:

резкий рост стоимости большинства новых авто на рынке США;

сокращение продаж импортных моделей.

В целом же, подчеркивается, решение США может привести к глобальным изменениям в структуре автомобильного рынка. В частности, некоторые производители уже рассматривают возможность переноса производства в США – чтобы избежать новых налогов. Впрочем, признается, этому может помешать высокая стоимость такого переноса.

Как сообщал OBOZ.UA, за I квартал 2025 года (январь-март) в Украину было ввезено почти 47 тыс. б/у легковушек. Средний возраст таких машин составил 9,5 года. Самой популярной моделью стала VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 2 397 единиц.

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