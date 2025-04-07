Украинцы купили тысячи старых авто: сколько стоит самая популярная модель
За I квартал 2025 года (январь-март) в Украину было ввезено почти 47 тыс. б/у легковушек. Средний возраст таких машин составил 9,5 года. Самыми популярными стали машины с бензиновыми двигателями – на них пришлось 46% всего рынка.А самой популярной моделью стала VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 2 397 единиц. В Украине такую машину (возрастом 9-10 лет) можно приобрести как за 8 000, так и за 22 500 долларов.
Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Отмечается: в целом же в 2025 году украинцы покупают меньше б/у авто, чем годом ранее. Спад продаж составил 16%.
"С января по март 2025 украинцы приобрели почти 47 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек. Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинскую регистрацию, составил 9,5 года", – говорится в сообщении.
Какие авто покупают украинцы
Чаще всего покупают б/у авто на бензине – их доля составила сразу 46% от общего количества. Далее идут:
- авто на дизеле – 23%;
- электромобили – 22%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО (на газу) – 4%.
В целом же, отмечается, среди подержанных авто из-за границы самым популярным стал VOLKSWAGEN Golf – таких машин купили 2 397 единиц. В топ-10 также вошли:
- RENAULT Megane – 1 731 штука;
- SKODA Octavia – 1 652 штуки;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 1 332 штуки;
- AUDI Q5 – 1 299 штук;
- TESLA Model Y – 1 219 штук;
- NISSAN Leaf – 1 207 штук;
- TESLA Model 3 – 1 151 штука;
- VOLKSWAGEN Passat – 1 135 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте 9-10 лет:
- Полностью исправное авто 2015 года со 130 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 8 000 долларов.
- Машину после ДТП продают за 11 500 долларов.
- Авто с 204 тыс. км пробега продают за 22 500 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта. Однако за это придется заплатить немалые деньги. Самые дешевые комбинации стоят 4800 грн, самые дорогие – 96 000 грн.
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