Украинцы массово покупают новые авто: самая популярная модель стоит почти 1 млн грн

В июле украинцы активно покупали новые легковые автомобили. Так, только машин топ-10 по популярности моделей было приобретено более 2 300 штук, что 36% рынка новых легковушек. Чаще всего же покупали RENAULT Duster – 491 авто. Цена же на такие машины стартует от 997,9 тыс. грн.

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Об общей ситуации рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили: в целом, в десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце попали только кроссоверы.

Кроме RENAULT Duster же, подчеркивается, украинцы также часто покупали BYD Song Plus. Таких машин було приобретено 391 штук. В топ-10 также вошли:

TOYOTA RAV-4 – 245 штук.

HYUNDAI Tucson – 208 штук.

HONDA eNS1 – 206 штук.

VOLKSWAGEN Touareg – 165 штук.

SKODA Kodiaq – 164 штук.

KIA Sportage – 162 штук.

TOYOTA Prado – 155 штук.

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 131 штук.

Сколько стоит самая популярная новая машина

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто – RENAULT Duster – зависит от комплектации и версии машины. По данным renault.ua, самая низкая цена составляет 997,9 тыс. грн. Самая высокая – 1,178 млн грн.

Украинцы массово покупают новые авто дороже 1,5 млн грн

В целом же, рассказали ранее аналитики, за первую половину 2025 года украинцы купили 22,5 тыс. новых легковых авто. Что на 5% больше, чем за это же время годом ранее.

Самой популярной моделью же стала Toyota RAV4 – таких было приобретено 1 336 штук. А кроме того:

BYD Song Plus – 944 авто.

RENAULT Duster – 913 авто.

HYUNDAI Tucson – 851 авто.

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за первые 6 месяцев 2025 года в Украине купили 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Чаще всего – электромобили.

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