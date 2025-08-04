Украинцы массово покупают новые авто: самая популярная модель стоит почти 1 млн грн
В июле украинцы активно покупали новые легковые автомобили. Так, только машин топ-10 по популярности моделей было приобретено более 2 300 штук, что 36% рынка новых легковушек. Чаще всего же покупали RENAULT Duster – 491 авто. Цена же на такие машины стартует от 997,9 тыс. грн.
Об общей ситуации рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили: в целом, в десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце попали только кроссоверы.
Кроме RENAULT Duster же, подчеркивается, украинцы также часто покупали BYD Song Plus. Таких машин було приобретено 391 штук. В топ-10 также вошли:
- TOYOTA RAV-4 – 245 штук.
- HYUNDAI Tucson – 208 штук.
- HONDA eNS1 – 206 штук.
- VOLKSWAGEN Touareg – 165 штук.
- SKODA Kodiaq – 164 штук.
- KIA Sportage – 162 штук.
- TOYOTA Prado – 155 штук.
- VOLKSWAGEN ID.UNYX – 131 штук.
Сколько стоит самая популярная новая машина
Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто – RENAULT Duster – зависит от комплектации и версии машины. По данным renault.ua, самая низкая цена составляет 997,9 тыс. грн. Самая высокая – 1,178 млн грн.
Украинцы массово покупают новые авто дороже 1,5 млн грн
В целом же, рассказали ранее аналитики, за первую половину 2025 года украинцы купили 22,5 тыс. новых легковых авто. Что на 5% больше, чем за это же время годом ранее.
Самой популярной моделью же стала Toyota RAV4 – таких было приобретено 1 336 штук. А кроме того:
- BYD Song Plus – 944 авто.
- RENAULT Duster – 913 авто.
- HYUNDAI Tucson – 851 авто.
- VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 авто.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за первые 6 месяцев 2025 года в Украине купили 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Чаще всего – электромобили.
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