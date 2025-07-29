Украинцы массово покупают новые авто дороже 1,5 млн грн: какая модель самая популярная

За первую половину 2025 года украинцы купили 22,5 тыс. новых легковых авто. Что на 5% больше, чем за это же время годом ранее. Самой популярной моделью же стала Toyota RAV4 – таких было приобретено 1 336 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,551 млн грн.

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Об общей ситуации на рынке сообщили в Укравтопроме. Там отметили, что кроме Toyota RAV4 среди украинцев популярностью пользовались:

BYD Song Plus – 944 авто.

RENAULT Duster – 913 авто.

HYUNDAI Tucson – 851 авто.

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 авто.

Юрлица же, отмечается, купили 10,4 тыс. новых легковушек. Что сразу на 10% ниже, чем годом ранее. Самой популярной же моделью стала RENAULT Duster – таких машин было куплено 1 567 штук. В топ-5 также вошли:

SKODA Octavia – 512 авто.

TOYOTA Prado – 380 авто.

TOYOTA RAV-4 – 332 авто.

SKODA Kodiaq – 330 авто.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

По данным официального дилера Toyota в Украине, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто – Toyota RAV4 – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 1,551 млн грн. Самая высокая – 2,063 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за первые 6 месяцев 2025 года в Украине купили 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Чаще всего – электромобили.

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