Украинцы массово покупают новые авто дороже 1,5 млн грн: какая модель самая популярная
За первую половину 2025 года украинцы купили 22,5 тыс. новых легковых авто. Что на 5% больше, чем за это же время годом ранее. Самой популярной моделью же стала Toyota RAV4 – таких было приобретено 1 336 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,551 млн грн.
Об общей ситуации на рынке сообщили в Укравтопроме. Там отметили, что кроме Toyota RAV4 среди украинцев популярностью пользовались:
- BYD Song Plus – 944 авто.
- RENAULT Duster – 913 авто.
- HYUNDAI Tucson – 851 авто.
- VOLKSWAGEN ID.Unyx – 801 авто.
Юрлица же, отмечается, купили 10,4 тыс. новых легковушек. Что сразу на 10% ниже, чем годом ранее. Самой популярной же моделью стала RENAULT Duster – таких машин было куплено 1 567 штук. В топ-5 также вошли:
- SKODA Octavia – 512 авто.
- TOYOTA Prado – 380 авто.
- TOYOTA RAV-4 – 332 авто.
- SKODA Kodiaq – 330 авто.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто
По данным официального дилера Toyota в Украине, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто – Toyota RAV4 – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 1,551 млн грн. Самая высокая – 2,063 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за первые 6 месяцев 2025 года в Украине купили 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Чаще всего – электромобили.
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