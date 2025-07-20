Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самое популярное

За первые 6 месяцев 2025 года в Украине купили 30,8 тыс. везенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Чаще всего – электромобили: 49% общего количества таких машин пришлось именно на них. Самой популярной моделью же стала TESLA Model Y – таких авто было приобретено 2 968 штук. Купить же такую машину в Украине (в возрасте до 5 лет) можно как за 9 999, так и 62 500 долларов

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Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Там отметили: в целом, б/у авто возрастом до 5 лет составили 27% от общего количества легковушек с пробегом, пополнившим украинский автопарк в 2025 году.

Кроме электромобилей же, по данным аналитиков, чаще всего покупали авто на бензине – в 34% случаев. Далее идут:

Гибридные – 9%.

Дизельные – 6%.

Авто с ГБО (на газу) – 2%.

Какие б/у авто украинцы покупают чаще всего

Самой популярной среди украинцев б/у "заграничной" б/у машиной в возрасте до 5 лет стала TESLA Model Y – таких авто было приобретено 2 968 штук. В топ-10 также вошли:

TESLA Model 3 – 1 722 штук.

KIA Niro – 1 035.

NISSAN Rogue – 1 007.

MAZDA CX5 – 879.

HYUNDAI Kona – 830.

VOLKSWAGEN Tiguan – 717.

CHEVROLET Bolt – 711.

AUDI E-Tron Sportback – 627.

AUDI Q5 – 600.

Сколько стоит самая популярная модель

Стоимость самого популярного приганного из-за границы подержанного авто в Украине в возрасте до 5 лет – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

Битое авто 2022 г.в. после ДТП продают за 9 999 долларов.

Машину 2021 г.в. с пробегом около 66 000 км – за 26 000 долларов.

Авто 2022 г.в. с пробегом около 28 000 км – за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за первые 5 месяцев 2025 годаукраинцы-владельцы элитных автомобилей уплатили 95,3 млн грн транспортного налога (ставка – 25 тыс. грн). Что на 2,5 млн грн больше соответствующего показателя в прошлом году. Самые большие суммы поступили от собственников люксовых авто Киева – в целом на 29,5 млн грн.

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