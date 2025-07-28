Украинцы массово покупают новые авто дороже 1 млн грн: названа самая популярная модель

За первые 6 месяцев 2025 года украинский автопарк пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями – что составляет 37% от общего количества новых машин, купленных украинцами. Самой популярной же моделью стала HYUNDAI Tucson – их было приобретено 894 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,13 млн грн и доходит до 1,69 млн грн.

Видео дня

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили: в целом же, украинцы стали реже покупать автомобили на бензине.

"За первую половину 2025-го таких было приобретено на 14% меньше, чем за этот же период годом ранее. Уменьшилась доля бензиновых авто и в общих продажах новых легковушек: если в первом полугодии-2024 они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас – 37%", – говорится в сообщении.

Какие новые авто на бензине украинцы покупают чаще всего

Кроме HYUNDAI Tucson украинцы также часто покупали новые MAZDA CX5 – таких машин было приобретено 731 штук. А кроме того:

SKODA Octavia – 691 штук.

RENAULT Duster – 680 штук.

SUZUKI SX4 – 562 штук.

Сколько стоит самое популярное авто

По данным официального дистрибьютора HYUNDAI в Украине, стоимость самого популярного среди украинцев нового авто на бензине – HYUNDAI Tucson – зависит от версии и комплектации машины. Так, самая низкая цена составляет 1,13 млн грн. Самая высокая – 1,69 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же за первые 6 месяцев 2025 года в Украине купили 30,8 тыс. везенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Чаще всего – электромобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!