Украинцы массово планируют покупку недвижимости: какое жилье выбирают и сколько готовы за него отдать

Более половины украинцев планируют купить жилье уже в 2026 году, однако более 76% покупателей рассчитывают уложиться максимум в $60 тысяч – из-за войны, роста цен и ограниченных бюджетов. В то же время украинцы массово переключаются на частные дома и готовые квартиры с ремонтом, потому что ищут не только жилье, но и возможность заселиться без многолетнего ожидания.

Об этом говорится в опросе профильного портала для поиска недвижимости, пишет Delo.ua. В нем приняли участие около 2500 украинцев, более половины респондентов(51,1%) заявили, что планируют приобрести жилье уже в 2026 году.

При этом основная часть покупателей ориентируется на недвижимость стоимостью до 60 тысяч долларов. Именно этот ценовой сегмент сегодня стал основным ориентиром для большинства украинцев. По данным опроса, 43,1% потенциальных покупателей готовы потратить на квартиру или дом от 30 до 60 тысяч долларов.

Еще треть опрошенных (33,3%) ищут жилье дешевле 30 тысяч долларов. Таким образом, более 76% украинцев рассчитывают приобрести недвижимость максимум за 60 тысяч долларов. Более дорогие объекты рассматривает значительно меньшая часть рынка. Причина очевидна – финансовые возможности многих семей остаются ограниченными из-за войны, инфляции и нестабильности доходов.

В то же время ситуация с бюджетами украинцев неоднородна. У 33,9% респондентов финансовые возможности для покупки жилья за последний год уменьшились. Однако почти у трети (29,4%) наоборот наблюдается рост доходов или накоплений. Еще 36,8% отметили, что их бюджет остался без существенных изменений.

Одной из главных тенденций 2026 года стал резкий рост интереса к частным домам. Именно такой тип жилья хотели бы приобрести 34,7% участников опроса.

После нескольких лет жизни в условиях блэкаутов, проблем с отоплением и перебоями с водой украинцы стали больше ценить автономность. Также покупатели все чаще обращают внимание на наличие укрытия, возможность обустроить запасные системы питания и общий уровень безопасности района.

Еще одна важная тенденция – стабильный спрос на вторичное жилье. Почти 26% украинцев заявили, что ищут квартиры именно на вторичном рынке. Главная причина – возможность быстро заселиться. Многие покупатели не хотят ждать несколько лет на завершение строительства или отдельно вкладывать большие средства в ремонт.

Особенно заметно вырос спрос на квартиры уже с готовым ремонтом. Эксперты рынка объясняют это стремительным подорожанием строительных материалов и дефицитом квалифицированных мастеров. По словам представителей строительной отрасли, для покупателей сегодня важна не только сама квартира, но и прогнозируемость расходов.

Люди хотят избежать ситуации, когда начальная смета ремонта за несколько месяцев возрастает в полтора-два раза. Исследование также показало масштаб жилищной проблемы в Украине. Более половины респондентов не имеют собственного жилья вообще. Почти 40% украинцев сейчас арендуют квартиры или дома, а еще 7,6% проживают во временном жилье.

Особенно остро этот вопрос стоит для внутренне перемещенных лиц, которые после начала полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома. Интересно, что государственные программы поддержки, в частности еОселя, больше не являются главным стимулом для покупки недвижимости. На первый план для украинцев вышли три фактора:

уровень собственных доходов;

цены на жилье;

ситуация с безопасностью в стране.

Именно они больше всего влияют на решение о покупке квартиры или дома. Несмотря на все трудности, украинский рынок недвижимости продолжает работать и адаптироваться к условиям войны.

