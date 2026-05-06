Украинцы должны уплатить налоги за свои квартиры: в ГНС объяснили важный нюанс перед оплатой
Украинцы до 1 июля получат налоговые уведомления-решения по недвижимости, после чего будут иметь 60 дней на уплату налога, который начисляется только на площадь сверх установленных норм и по ставке. Перед оплатой следует внимательно проверить все данные в сообщении, ведь в случае ошибок, неучтенных льгот или отсутствия НУР их можно уточнить или исправить.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Налог начисляется не на всю площадь жилья, а только на ту часть, которая превышает установленные законодательством нормы. Для разных типов недвижимости они отличаются:
- для квартир – свыше 60 кв. м;
- для жилых домов – свыше 120 кв. м;
- если в собственности есть и квартира, и дом – свыше 180 кв. м.
Ставку определяет местная власть, но она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В 2026 году это составляет до 120 грн за каждый "лишний" квадратный метр.
Например, если площадь вашей квартиры – 65 кв. м, облагается налогом лишь 5 кв. м. Соответственно, сумма налога составит около 600 грн.
После получения налогового уведомления-решения владелец имеет 60 дней для уплаты начисленной суммы. Важно помнить: даже если сообщение не поступило, обязанность уплаты не исчезает. В таком случае стоит самостоятельно проверить информацию через электронные сервисы или обратиться в налоговую.
Перед оплатой стоит внимательно проанализировать полученный документ. Самые распространенные ошибки могут касаться:
- неправильно указанного объекта недвижимости;
- завышенной или некорректной суммы налога;
- неточностей в площади жилья;
- ошибок в доле собственности или периоде владения;
- отсутствия учтенных льгот.
В случае выявления каких-либо неточностей не стоит медлить – их можно исправить путем сверки данных с налоговой службой. Обращение в налоговую необходимо в нескольких случаях:
- если в уведомлении указано имущество, которое вам не принадлежит;
- если сумма налога вызывает сомнения;
- если у вас есть льготы, но они не учтены;
- если вы владеете недвижимостью, но НУР не получили.
Сверка поможет избежать переплат или штрафов в будущем. Налоговая служба предлагает несколько способов взаимодействия:
- онлайн – через электронный кабинет плательщика можно подать обращение и необходимые документы с использованием электронной подписи;
- лично – в Центре обслуживания плательщиков по месту регистрации;
- по телефону – обратившись на "горячие линии" для консультации.
Онлайн-вариант остается самым удобным и позволяет решить большинство вопросов без очередей и лишних затрат времени. Есть категории недвижимости, которые не подлежат налогообложению. В частности, это жилье расположенное на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий и поврежденное или разрушенное вследствие войны. Также законодательством предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан:
- многодетных и приемных семей;
- детей-сирот и детей с инвалидностью, которых воспитывает один из родителей;
- детских домов семейного типа;
- общественных организаций лиц с инвалидностью.
Если вы относитесь к льготной категории, но получили начисления – обязательно обратитесь в налоговую для уточнения информации. Ошибки в налоговых уведомлениях случаются нечасто, но могут иметь финансовые последствия. Неверно начисленная сумма или неучтенная льгота – это лишние расходы для владельца .
