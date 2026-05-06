Украинцы должны уплатить налоги за свои квартиры: в ГНС объяснили важный нюанс перед оплатой

Украинцы до 1 июля получат налоговые уведомления-решения по недвижимости, после чего будут иметь 60 дней на уплату налога, который начисляется только на площадь сверх установленных норм и по ставке. Перед оплатой следует внимательно проверить все данные в сообщении, ведь в случае ошибок, неучтенных льгот или отсутствия НУР их можно уточнить или исправить.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Налог начисляется не на всю площадь жилья, а только на ту часть, которая превышает установленные законодательством нормы. Для разных типов недвижимости они отличаются:

для квартир – свыше 60 кв. м;

для жилых домов – свыше 120 кв. м;

если в собственности есть и квартира, и дом – свыше 180 кв. м.

Ставку определяет местная власть, но она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В 2026 году это составляет до 120 грн за каждый "лишний" квадратный метр.

Например, если площадь вашей квартиры – 65 кв. м, облагается налогом лишь 5 кв. м. Соответственно, сумма налога составит около 600 грн.

После получения налогового уведомления-решения владелец имеет 60 дней для уплаты начисленной суммы. Важно помнить: даже если сообщение не поступило, обязанность уплаты не исчезает. В таком случае стоит самостоятельно проверить информацию через электронные сервисы или обратиться в налоговую.

Перед оплатой стоит внимательно проанализировать полученный документ. Самые распространенные ошибки могут касаться:

неправильно указанного объекта недвижимости;

завышенной или некорректной суммы налога;

неточностей в площади жилья;

ошибок в доле собственности или периоде владения;

отсутствия учтенных льгот.

В случае выявления каких-либо неточностей не стоит медлить – их можно исправить путем сверки данных с налоговой службой. Обращение в налоговую необходимо в нескольких случаях:

если в уведомлении указано имущество, которое вам не принадлежит;

если сумма налога вызывает сомнения;

если у вас есть льготы, но они не учтены;

если вы владеете недвижимостью, но НУР не получили.

Сверка поможет избежать переплат или штрафов в будущем. Налоговая служба предлагает несколько способов взаимодействия:

онлайн – через электронный кабинет плательщика можно подать обращение и необходимые документы с использованием электронной подписи;

– в Центре обслуживания плательщиков по месту регистрации;

– в Центре обслуживания плательщиков по месту регистрации; по телефону – обратившись на "горячие линии" для консультации.

Онлайн-вариант остается самым удобным и позволяет решить большинство вопросов без очередей и лишних затрат времени. Есть категории недвижимости, которые не подлежат налогообложению. В частности, это жилье расположенное на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий и поврежденное или разрушенное вследствие войны. Также законодательством предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан:

многодетных и приемных семей;

детей-сирот и детей с инвалидностью, которых воспитывает один из родителей;

детских домов семейного типа;

общественных организаций лиц с инвалидностью.

Если вы относитесь к льготной категории, но получили начисления – обязательно обратитесь в налоговую для уточнения информации. Ошибки в налоговых уведомлениях случаются нечасто, но могут иметь финансовые последствия. Неверно начисленная сумма или неучтенная льгота – это лишние расходы для владельца .

