Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: от какого уходят чаще всего

В мае украинцы провели 24 072 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов, в мае:

Киевстар покинули 9 599 абонентов.

Vodafone – 8 888.

lifecell – 5 272.

Кроме того, "Интертелеком" покинули 127 абонентов. А "Тримоб" – 186.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell – это произошло в 13 730 случаях. В то же время:

На Vodafon в апреле перенесли 5 168 номеров.

На "Киевстар" – 5 091.

На "Интертелеком" – 21.

На "Тримоб" – 62.

Причины же, вынуждающие украинцев переносить свои мобильные номера с одного оператора на другой, не указываются. Однако, напомним:

В конце 2024 года произошел бум переносов мобильных номеров украинцев на lifecell.

Это привело к перегрузке базы данных, из-за чего услуга переноса номеров была временно не доступна.

Само массовое желание украинцев перейти именно к этому оператору связывали с повышением тарифов у других.

lifecell готовит повышение тарифов

В то же время, lifecell анонсировал повышение стоимости базовых тарифов на совершение международных звонков и SMS – с 11 июня. В частности:

Стоимость одного международного SMS будет увеличена сразу в 2 раза – с 5 до 10 грн.

Изменится – до 30 грн/минута – и стоимость международных звонков в ряд стран.

После изменений срок действия начисленного пакета минут будет составлять 2 дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone блокирует за неуплату стоимости тарифа только номера абонентов контрактной формы – причем исключительно при прописанных в договоре условиях. Абоненты же предоплаты могут продолжать пользоваться бесплатными услугами оператора, даже если на их счетах нет денег.

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