Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В мае 2026 года украинцы провели 40 812 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце Vodafone покинули 13 893 абонента.

От "Киевстара" ушли 13 834 обонента. От lifecell – 13 009. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 39 абонентов;

"ТриМоб" – 37.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 19 318 случаях.

На Vodafone в марте перенесли 11 032 номера. А кроме того:

на "Киевстар" – 10 369;

на "Интертелеком" – 55;

на "ТриМоб" – 38.

Таким образом, констатируется, несмотря на существенное количество уходов, lifecell все равно сумел с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Также это – хоть и минимально – удалось "Интертелекому" и "Тримобу". В частности:

У lifecell оно выросло на 6 309 новых подключений.

У "Интертелекома" – на 16.

У "Тримоба" – на 1.

Будут ли украинцев "отключать" от мобильной связи

В свою очередь, объяснил OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, в случае привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев отдельные абоненты мобильных операторов рискуют отстаться без связи. Речь о тех, кто не захочет идентифицировать свои "симки".

Впрочем, констатируется, в ближайшее время такой привязки ожидать не следует, подобное решение может быть только политическим. То есть, без попытки договориться с участниками рынка.

"Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое – что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно", – констатировал эксперт.

Основания же для такого решения, по его словам, могут появиться только в случае, если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.

"Тогда такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – резюмировал Глущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого срока он будет отключен – однако только при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг.

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