Абонентам "Киевстара" отключают мобильные номера: кто останется без связи

Срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого срока он будет отключен – однако только при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг.

Видео дня

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: сам же период действия номера с 6 февраля 2026 года делится на 2 этапа:

Первый этап будет действовать в течение 274 дней.

Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановленное на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

Как продлить срок действия номера

В целом же, отметили в "Киевстаре", продлить срок действия номера можно в несколько способов. Один из них – пополнение счета минимум на 30 грн.

Также можно оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц. Альтернатива – оплата дневного пакета. Т.е., когда оплачивается только 1 день использования услуг.

"Важный нюанс. Такие услуги как Экстра деньги или перевод средств – не продлевают срок действия", – отметили в "Киевстаре".

Как узнать, сколько еще будет действовать ваш номер

В то же время, отмечается, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:

в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);

по запросу: *114#.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в апреле 2026 года украинцы провели 52 281 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам также абоненты lifecell.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!