Абонентам "Киевстара" отключают мобильные номера: кто останется без связи
Срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого срока он будет отключен – однако только при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: сам же период действия номера с 6 февраля 2026 года делится на 2 этапа:
- Первый этап будет действовать в течение 274 дней.
Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.
- Второй этап – приостановленное на 91 день.
В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.
Как продлить срок действия номера
В целом же, отметили в "Киевстаре", продлить срок действия номера можно в несколько способов. Один из них – пополнение счета минимум на 30 грн.
Также можно оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц. Альтернатива – оплата дневного пакета. Т.е., когда оплачивается только 1 день использования услуг.
"Важный нюанс. Такие услуги как Экстра деньги или перевод средств – не продлевают срок действия", – отметили в "Киевстаре".
Как узнать, сколько еще будет действовать ваш номер
В то же время, отмечается, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:
- в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);
- по запросу: *114#.
