Украинцы массово отказываются от покупки авто: чем заменяют и почему

Украинцы все чаще отказываются от покупки автомобилей из-за высокой стоимости топлива и содержания и переходят на мотоциклы как более дешевую альтернативу ежедневной мобильности. В апреле 2026 года это подтвердил рекордный рынок более 10,6 тыс. регистраций, где больше всего покупали бюджетные новые модели Lifan (705), Kovi (648), Musstang (621) и Spark (614), которые фактически заменяют авто в сегменте коротких городских и региональных поездок.

Об этом говорится в аналитике Института исследования авторынка. Главным драйвером роста выступил сегмент новой импортной техники, который за месяц прибавил почти +45,8%.

Отмечается, что это сформировало новую структуру рынка, где мотоцикл перестает быть нишевым транспортом и все чаще выполняет роль ежедневного средства передвижения. Украинский моторынок существенно отличается от автомобильного.

Если в сегменте авто доминирует перепродажа подержанных машин, то в мотоциклетном рынке ключевую роль играет новая техника. Основные доли рынка в апреле 2026 года:

новые импортированные мотоциклы – 49,6% (5 260 шт.);

внутренние перепродажи – 39,5% (4 185 шт.);

импорт подержанных мотоциклов – 11% (1 163 шт.).

Именно новый импорт стал основой рыночного роста, показав прирост +19,5% в годовом измерении, тогда как внутренний рынок прибавил +19% Y-Y, но остался относительно стабильным в краткосрочной перспективе. Самым динамичным сегментом стал импорт подержанной техники, который вырос на +43,6% Y-Y, что свидетельствует об активном возвращении спроса на более дорогие классические модели из Европы и США.

Сегмент внутренних перепродаж формирует стабильную основу рынка со средним возрастом техники около 11 лет. Здесь четко прослеживается смешение двух миров – японских брендов и китайской доступной техники. Лидеры внутреннего рынка:

Honda – 494 единицы;

Yamaha – 396 единиц.

В то же время в топ-5 также входят Lifan, Geon и Kovi, что демонстрирует сформированный вторичный рынок китайских мотоциклов, которые несколько лет назад активно заходили как новые покупки, а теперь перешли в сегмент перепродажи. Отмечается, что китайские бренды больше не воспринимаются только как "новые бюджетные", а уже формируют полноценный вторичный рынок.

Сегмент пригона подержанных мотоциклов имеет средний возраст около 14 лет и полностью ориентирован на классические мировые бренды. Лидеры импорта:

Honda – 311 шт;

Yamaha – 213 шт;

Suzuki – 197 шт;

Kawasaki – 197 шт;

Harley-Davidson – 83 шт.

Японские производители полностью формируют ядро этого сегмента, тогда как американский Harley-Davidson удерживает позиции в премиальном и круизерном классе. Важная тенденция – вытеснение части европейских брендов (в частности BMW и Triumph) с топовых позиций в этом сегменте, что указывает на смещение спроса в сторону более доступных или культовых моделей.

Наибольший прирост рынка обеспечили именно новые мотоциклы. В апреле этот сегмент вырос на +45,8% месяц к месяцу, что фактически сформировало рекордные показатели всего рынка. ТОП брендов новых мотоциклов:

Lifan – 705 шт;

Kovi – 648 шт;

Musstang – 621 шт;

Spark – 614 шт;

Tekken – 409 шт;

Honda – 160 шт.

Структура четко показывает доминирование китайских и индийских производителей. Единственным классическим глобальным брендом в топ-10 остается Honda, но с существенно меньшим объемом. Основной спрос формируется в бюджетном диапазоне ориентировочно $1500-$3000. Особенно выделяется сегмент эндуро-мотоциклов, который формирует Kovi и частично Tekken – это направление активно растет благодаря популярности внедорожного катания.

