Украинцы массово нарастили покупку старых "специальных" авто: сколько стоит самая популярная модель

В мае украинцы купили более 4,7 тыс. подержанных легковых электромобилей. Что сразу на 40% выше, чем в мае-2024. Средний возраст таких машин составил 5 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – их было куплено 544 штуки. В Украине такую можно купить как за 7 500, так и 62 500 долларов.

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Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Там отметили:

Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тыс. импортированных электромобилей с пробегом.

Это на 30% больше чем за аналогичный период 2024 года.

Какие б/у электромобили покупали украинцы

В целом же самой популярной среди украинцев б/у машиной в возрасте до 5 лет стала TESLA Model Y – таких машин было куплено 544 штуки. В топ-10 также вошли:

NISSAN Leaf – 515 штук;

TESLA Model 3 – 467 штук;

KIA Niro EV – 322 штуки;

HYUNDAI Kona Electric – 265 штук;

CHEVROLET Bolt – 218 штук;

VOLKSWAGEN e-Golf – 211 штук;

RENAULT Zoe – 204 штуки;

TESLA Model S – 180 штук;

AUDI E-Tron Sportback – 131 штука.

Сколько стоит самая популярная модель

Стоимость же самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

авто 2021 г. в. с пробегом 40 000 км после ДТП продают за 7 500 долларов;

авто 2020 г.в. после ДТП стоит 22 500 долларов;

побывавшую в ДТП машину 2023 г.в. с пробегом 51 тыс. км продают за 32 000 долларов;

машину 2022 г.в. с пробегом 28 000 км – за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в мае в Украину было ввезено более 22 тыс. б/у легковушек. Их средний возраст составил 9,3 года. Самыми популярными стали автомобили на бензине – на них пришлось 48% всего рынка. А самой популярной моделью – VOLKSWAGEN Golf. В Украине такую (возрастом до 5 лет) можно купить как за 11 950, так и за 31 500 долларов.

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