Украинцы купили тысячи старых авто: сколько стоит самая популярная машина

В мае в Украину было ввезено более 22 тыс. б/у легковушек. Их средний возраст составил 9,3 года. Самыми популярными стали автомобили на бензине – на них пришлось 48% всего рынка. А самой популярной моделью – VOLKSWAGEN Golf. В Украине такую (возрастом до 5 лет) можно купить как за 11 950, так и за 31 500 долларов.

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Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Отмечается: в целом спорос на подержанные авто в мае существенно вырос – сразу на 14%.

В целом же, кроме подержанных авто на бензине, украинцы активно покупали электромобили – на них пришлось 22% всех покупок. При этом:

на авто на дизеле – 21%;

на гибриды – 6%.

на автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто покупали украинцы

Самой популярной среди украинцев б/у машиной стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 1 131 штук. В топ-10 также вошли:

RENAULT Megane – 815 штук;

SKODA Octavia – 748 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 640 штук;

AUDI Q5 – 583 штук;

NISSAN Rogue – 562 штук;

TESLA Model Y – 544 штук;

NISSAN Leaf – 515 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 471 штук;

TESLA Model 3 – 467 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же, в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2020 г.в. с 225 тыс. км пробега по данным auto.ria, продают за 11 950 долларов.

Машину 2021 г.в. с 41 тыс. км пробега можно купить за 20 200 долларов.

Авто 2022 г.в. с 15 тыс. км пробега продают за 31 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, продажа гражданами легковых автомобилей в Украине облагается налогом – за исключением первой реализации в году. Это означает, что украинцы, продающие в год 2 машины и более, должны отдать государству часть суммы в качестве налога. При этом сама ставка зависит от ряда параметров: к примеру, реализация второго легкового авто в году облагается 5-процентным налогом на доходы физлиц.

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