Украинцы купили тысячи "почти новых" авто: сколько стоит самая популярная модель
За I квартал 2025 года (январь-март) в Украину было ввезено почти 12 тыс. б/у легковушек возрастом до 5 лет. Самыми популярными стали электромобили – на них пришлось 50% всего рынка. А самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто купили 1 219 единиц. В Украине такую машину можно приобрести как за 12 000, так и за 70 965 долларов.
Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Там отметили, что кроме электромобилей украинцы покупали:
- бензиновые авто – на них пришлось 32% всего рынка;
- гибриды – 9%;
- дизельные авто – 7%;
- автомобили с ГБО (на автогазе) – 2%.
Какие авто покупают украинцы
В целом же, отмечается, среди подержанных авто из-за границы самым популярным стала TESLA Model Y – таких авто купили 1 219 штук. В топ-10 также вошли:
- TESLA Model 3 – 717 штук;
- KIA Niro – 394 штук;
- NISSAN Rogue – 342 штук;
- HYUNDAI Kona – 337 штук;
- MAZDA – 300 штук;
- CHEVROLET Bolt – 290 штук;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 264 штук;
- AUDI E-Tron Sportback – 253 штук;
- AUDI Q5 – 247 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто до 5 лет
В то же время, в Украине стоимость самого популярного подержанного б/у авто в возрасте до 5 лет – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так:
- авто 2020 г.в. после ДТП, с пробегом 26 000 км, по данным auto.ria, можно купить за 12 000 долларов;
- авто 2023 г.в. после ДТП, с пробегом 48 000 км продают за 16 900 долларов;
- машину 2022 г.в. продают за 23 000 долларов;
- авто 2025 г.в. с пробегом 1 000 км можно купить за 70 965 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, за I квартал 2025 года (январь-март) в Украину было ввезено почти 47 тыс. б/у легковушек. Средний возраст таких машин составил 9,5 года. Самой популярной моделью стала VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 2397 единиц.
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