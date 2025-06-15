"Готовы платить 90 тыс. грн, но найти человека не можем": за кем активно охотятся на рынке труда

В Украине не хватает рабочих инструментальных специальностей - фрезеровщиков, токарей, инженеров, особенно в Харькове. Из-за дефицита квалифицированных кадров зарплаты в отдельных регионах достигают 90 тыс. грн, но желающих работать не хватает.

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Об этом рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии "Украинскому радио". Из-за мобилизации, массового перемещения населения и постоянных боевых действий дефицит кадров в некоторых регионах достигает 75%, а предприятиям просто некем заполнить критически важные вакансии.

По словам Чумака, промышленные предприятия Харькова работают в условиях постоянных атак, и ежедневно из-за уничтожения инфраструктуры работу теряют до 200 человек. Несмотря на это, машиностроение, легкая промышленность, аграрная сфера и IT остаются опорными отраслями. Особенно выросли потребности в специалистах, которые могут работать над восстановлением и изготовлением военной техники.

"Нужны рабочие инструментальных специальностей – фрезеровщики, токари, работники машиностроения. Есть вакансия фрезеровщика на 90 тысяч гривен, и мы не можем найти человека", – отмечает Чумак.

По последним исследованиям, дефицит рабочей силы составляет от 50 до 75%, в зависимости от региона. Самая острая нехватка – в производственных профессиях. Именно они сейчас формируют основу оборонной промышленности, а значит, являются критически важными для страны.

Интересно, что зарплатные ожидания безработных значительно ниже, чем те, что предлагают работодатели. Например, человек из Винницы хочет 30 тыс. грн, а в Харькове за ту же квалификацию готовы платить 60-90 тыс. грн плюс жилье. Но люди боятся переезжать в регионы ближе к фронту.

В то же время эксперты призывают выпускников школ выбирать технические и инженерные профессии - это направление с высоким спросом и перспективами. Украина уже стала примером высокотехнологичной инженерной изобретательности в условиях войны, и этот опыт будет иметь высокую ценность на международном рынке.

"Мир видит, что мы способны создавать эффективные инженерные решения даже в гараже. Это открывает новую эру для украинских специалистов", – подчеркивает Чумак.

Несмотря на регулярные разрушения, 75% малого бизнеса в Харькове восстанавливаются, в основном благодаря международным грантам и программе "Власна справа". Люди остаются, потому что имеют клиентов, привязанных к конкретной локации, и потому что переезд часто не решает экономических проблем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, как и во всем мире, из-за развития искусственного интеллекта и роботизации постепенно будет сокращаться занятость, которая связана с монотонным ручным трудом. Кроме того, без работы может остаться и часть переводчиков.

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