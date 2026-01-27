Кто обязательно должен задекларировать Нацкешбек и "1000 Зеленского": как это сделать

Публичные служащие, которые получали средства по программам єПідтримка, "Зимова Підтримка" и "Национальный кэшбек", обязаны задекларировать эти выплаты как доходы. Денежную компенсацию за "Пакет малыша" также нужно указывать в декларации, тогда как натуральную помощь – нет.

Видео дня

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Разъяснение касается всех лиц, которые обязаны подавать электронные декларации и воспользовались государственной финансовой помощью, независимо от суммы полученных средств или цели выплат.

НАПК уточняет, что все денежные средства, полученные по программам – "Национальный кэшбек", еПоддержка, "Зимняя Поддержка" должны быть отражены в электронной декларации. Речь идет именно о денежных поступлениях, зачисленных на банковскую карточку получателя.

Отмечается, что эти выплаты квалифицируются как доход и должны указываться в разделе 11 декларации – "Доходы, в том числе подарки".

Процедура внесения таких данных максимально упрощена. При выборе вида дохода система автоматически подтягивает информацию об источнике выплат. Декларанту остается лишь корректно указать сумму полученных средств за соответствующий отчетный период.

Отдельно НАПК обращает внимание, что в разделе 12.1 декларации необходимо указать банк, в котором открыт счет или карта для получения социальных выплат в рамках этих государственных программ. Еще один важный нюанс касается помощи "Пакет малыша" (Baby-box). Если такая поддержка предоставляется в натуральной форме, то есть в виде набора вещей для новорожденного, – она не подлежит декларированию.

Впрочем, в случае монетизации этой помощи, когда вместо пакета родители получают денежную выплату, такая сумма считается доходом и также должна быть отражена в декларации. НАПК подчеркивает, что неотражение даже социальных выплат может быть расценено как представление недостоверных сведений в декларации.

Отмечается, что это, в свою очередь, может стать основанием для проверок и привлечения к ответственности, предусмотренной антикоррупционным законодательством. Чтобы избежать ошибок, агентство рекомендует пользоваться Базой знаний НАПК, где собраны подробные разъяснения по декларированию доходов, в том числе государственных программ социальной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают вознаграждать граждан, которые разоблачают крупные коррупционные преступления и активно способствуют их раскрытию, с убытками для государства более 5 тысяч прожиточных минимумов (15 140 000 грн). Вознаграждение будет выплачиваться через НАПК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!