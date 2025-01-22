Украинцы бросились перерегистрировать авто, в сервисных центрах возник ажиотаж: все ли успеют

Украинцы массово бросились перерегистрировать авто после месячной паузы в работе реестров – всего за день оформлено более 4 тысяч транспортных средств. Из-за ажиотажа возможны задержки, поэтому стоит планировать визит заранее или воспользоваться перерегистрацией через Дію.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины (МВД). Это число поражает, ведь обычно пропускная способность системы ограничивается примерно таким же количеством обращений в день.

Однако из-за отложенного спроса, вызванного месячным простоем реестров, количество заявлений на услугу сейчас превышает обычные показатели более чем в полтора раза. По данным экспертов Института исследований авторынка, в ожидании остаются около 70 тысяч заявлений, образовавшихся за декабрь и январь. Чтобы ликвидировать очередь, ежедневная нагрузка должна вырасти до 6,8 тысяч заявлений – значительно больше обычного объема работы.

Из-за высокого спроса возможны задержки в обслуживании, а также временные перебои в работе реестров. По информации МВД, физические ограничения пропускной способности системы обусловлены количеством работников и техническими возможностями.

Что делать, если нет талонов

Предварительная запись через электронную очередь в ТСЦ сейчас становится сложной из-за высокого спроса. Однако есть альтернативные варианты:

перерегистрация через приложение Дія: этот способ позволяет перерегистрировать автомобиль дистанционно, если операция отвечает всем требованиям;

этот способ позволяет перерегистрировать автомобиль дистанционно, если операция отвечает всем требованиям; ожидание снижения нагрузки: как показывает опыт, после первых дней ажиотажа спрос постепенно регулируется.

Хотя перерегистрация через Дію тоже подвергается нагрузке, она помогает избежать физического посещения сервисного центра, экономя время покупателей и продавцов. Ожидается, что справиться с ажиотажем поможет электронная очередь и постепенное уменьшение нагрузки в сервисных центрах. Важно учитывать, что первые дни после восстановления реестров всегда самые сложные, но система адаптируется к новому уровню спроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине теперь можно снимать транспортные средства с учета, если они временно не используются, что позволяет заключать договоры страхования на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев. Кроме того, водители могут выбирать оператора почтовой связи для доставки документов вместо обязательного сотрудничества с "Укрпочтой".

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