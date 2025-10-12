Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 80 тысяч: кого ищут

Отсутствие высшего образование не является "приговором" для украинцев – найти работу с высокой зарплатой можно и без него. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 80 тыс. грн.

К примеру, транспортная компания ищет водителя с собственным грузовиком на зарплату от 95 000 до 170 000 грн. Среди требований:

Опыт безаварийного управления не менее 1 года.

Хорошая физическая форма.

Автосервис готов платить от 40 000 до 80 000 грн автослесарю. Среди прочего, заниматься нужно будет:

Диагностикой и ремонтом автомобилей разных марок и моделей.

Выполнением ремонтных работ согласно техническим требованиям.

Поиском и устранением неисправностей в работе автомобилей.

Строительная компания ищет экскаваторщика. Зарплату предлагают от 65 000 до 90 000 грн.

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В то же время, по данным Нацбанка, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

"Только респонденты строительства были настроены на увеличение общей численности работников. Предприятия других секторов ожидали сокращения персонала", – констатировали в регуляторе.

В частности, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 14%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 14%, что в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 84%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 9%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кадровый голод в Украине больше всего ощущается среди рабочих специальностей – швей, сварщиков, слесарей, электромонтеров, а также врачей различного профиля. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, где предложений работы значительно больше, чем соискателей.

