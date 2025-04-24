Украинцы активно "сдают" деньги в банки: каким банках доверяют больше всего
По состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,392 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 892,8 млрд грн.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 500 млрд грн.
"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 апреля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,2%. Сумма их вкладов составила 156,6 млрд грн", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,4% от общего числа.
Также изрядное количество украинцев имеют миниатюрные вклады – до 10 грн. Таких 40,76%.
Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,54% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,36%.
В целом, большинство вкладов – 69,68% – являются депозитами до восстребования. Т.е., они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.
Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,9%.
В какие банки украинцы несут деньги
В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,82% от общего количества.
Еще 20,51% сделали вклады в частные банки. А 17,67% – в банки иностранных групп.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Соответственно, клиенты с такими картами могут не переживать, что их заблокируют. Там объяснили: решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!