Украинцы активно "сдают" деньги в банки: каким банках доверяют больше всего

По состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,392 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 892,8 млрд грн.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 500 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 апреля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,2%. Сумма их вкладов составила 156,6 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,4% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют миниатюрные вклады – до 10 грн. Таких 40,76%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,54% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,36%.

В целом, большинство вкладов – 69,68% – являются депозитами до восстребования. Т.е., они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,9%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,82% от общего количества.

Еще 20,51% сделали вклады в частные банки. А 17,67% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Соответственно, клиенты с такими картами могут не переживать, что их заблокируют. Там объяснили: решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

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