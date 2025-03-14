Украинцы активно "сдают" деньги в банки: есть ли угроза обвала системы

Гривневые вклады в украинских банках в феврале 2025 года выросли на 2,3% – или на 42 млрд грн. В т.ч., вклады бизнеса – на 23,8 млрд грн, обычных украинцев – на 18,2 млрд грн. Главной причиной этого является сохранение условий структурного профицита ликвидности банков, что свидетельствует, в частности, о должной капитализированности банков. То есть, угроз банковской системе Украины сейчас нет.

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Об этом рассказал председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: рост также объясняется "конвертацией текущих валютных вкладов субъектов хозяйствования" – на фоне небольшого укрепления гривны они снизились на 0,55 млрд долларов.

"Впрочем, основная причина – это сохранение условий структурного профицита ликвидности, в которых функционируют банки, в т.ч. из-за значительного дефицита бюджета, львиная доля которого покрывается за счет международной помощи, которая дальше обменивается с валютных счетов правительства, попадает в банковскую систему, и так по кругу. Таким образом, после сезонного спада в январе приток средств на гривневые депозиты возобновился", – сообщил Гетманцев.

При этом он подчеркнул: несмотря на увеличение Нацбанком учетной ставки (в конце января она была повышена с 13,5% до 14,5%), банки "не очень спешат" увеличивать свои процентные ставки. Так:

По сравнению с январем, ставка по новым депозитам населения в гривне не изменилась – и осталась на уровне 10,5%.

Ставка по вкладам бизнеса выросла с 8,7% в январе до 9,1% в феврале.

"Следовательно, банки остаются ликвидными, продолжают работать с хорошей процентной маржой, что является основой их высокой доходности, и соответственно должны капитализироваться. Это хорошо – устойчивая банковская система является важной основой макрофинансовой стабильности", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк анонсировал изменение ряда своих тарифов с 1 апреля. Расценки изменят как для корпоративных, так и обычных карт.

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