Украинский госбанк меняет тарифы: сколько придется платить владельцам карт

Государственный Ощадбанк анонсировал изменение ряда своих тарифов с 1 апреля. Расценки изменят как для корпоративных, так и обычных карт. В частности, для последних информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля будет составлять 5 грн. А собственники корпоративных карт будут платить 15 грн за изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре банка.

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Об этом сообщили в самом Ощадбанке. Там отметили: изменены тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт в связи с решением продуктового комитета банка.

Какие тарифы изменят для корпоративных карт

Информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля через контакт-центр банка (IVR, оператора, чат с оператором) будет стоить 5 грн.

Предоставление справки об оборотах по счету – 150 грн.

Изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре банка – 15 грн.

Розыск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты Masterсard/Visa, которая обжалуется клиентом и требует обращения банка в платежную систему – 900 грн.

Безналичные переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и ​​терминалах – 0,5% от суммы +3 грн.

Безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам – 1% от суммы.

При этом минимальная комиссия будет составлять 10 грн. А максимальная не превысит 1 000 грн.

Что изменится для других карт

Информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля будет составлять 5 грн.

Стоимость выпуска и перевыпуска карт "будет удобнее отображаться во всех карточных тарифах".

В тарифном пакете "Мой счет" будет начат выпуск нового типа карт MC Debit World – цвета тиффани.

"Выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта выпущена/перевыпущена по какой-либо причине и еще не доставлена ​​в учреждение Ощадбанка не тарифицируется", – рассказали в банке.

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время, государственный Ощадбанк не будет блокировать своим клиентам карты, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2025 года. Там объяснили:

решение принято в связи с действующим в Украине военным положением;

продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.

"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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