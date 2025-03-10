Украинцы активно покупают старые автомобили: сколько стоит самая популярная модель

Самым популярным подержанным электромобилем среди украинцев в феврале стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 430 единиц. В Украине такую машину можно приобрести как за 10 500, так и за 67 764 доллара.

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Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается: в целом, в феврале автопарк Украины пополнили 4 488 электрокара. Что сразу:

на 14% выше показателя февраля-2024;

на 23% больше, чем было в январе.

При этом подчеркивается: основное количество зарегистрированных в феврале электромобилей составили легковики – 4 360 единиц. Среди них:

новых авто было куплено 632 штуки;

б/у – 3 728 штуки.

В целом же, отмечается, среди подержанных моделей самой популярной стала TESLA Model Y – таких машин было куплено 430 единиц. В топ-5 также вошли:

TESLA Model 3 – 429 единиц;

NISSAN Leaf – 407 единиц;

HYUNDAI Kona Electric – 245 единиц;

KIA Niro EV – 231 единиц.

Среди новых машин чаще всего покупали BYD Song Plus – таких авто в Украине появилось 115 штук. Среди лидеров также:

ZEEKR 7X – 65 единиц;

VOLKSWAGEN ID.4 – 56 единиц;

ZEEKR 001 – 46 единиц;

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 45 единиц.

Сколько стоят самые популярные б/у электромобили

В Украине стоимость самого популярного подержанного авто – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так:

авто 2020 года выпуска с пробегом 26 000 км, по данным auto.ria, можно купить за 10 500 долларов;

машину того же 2020 года, но без батареи, продают за 15 000 долларов;

авто 2021 года после ДТП стоит 18 499 долларов;

авто 2022 года с пробегом 23 000 км стоит 67 764 доллара.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в феврале 2025 года украинцы приобрели почти 17 тыс. подержанных автомобилей. Средний возраст таких машин, перешедших на украинские номера, составляет 9,5 лет. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 900 единиц. В Украине такую машину (возрастом 9-10 лет) можно приобрести как за 8 500, так и за 19 900 долларов.

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