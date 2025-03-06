Украинцы за месяц купили тысячи старых автомобилей: сколько стоит самая популярная модель
В феврале 2025 года украинцы приобрели почти 17 тыс. подержанных автомобилей. Средний возраст таких машин, перешедших на украинские номера, составляет 9,5 лет. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 900 единиц. В Украине такую машину (возрастом 9-10 лет) можно приобрести как за 8 500, так и за 19 900 долларов.
Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Там отметили: в целом украинцы снизили покупки подержанных авто – в феврале-2024 таких машин было куплено на 5% больше.
Чаще всего покупают б/у авто на бензине – их доля составила сразу 46% от общего количества. Далее идут:
- авто на дизеле – 23%;
- электромобили – 22%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО (на газу) – 4%.
В целом же, отмечается, среди подержанных авто из-за границы самым популярным стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 900 единиц. В топ-5 также вошли:
- RENAULT Megane – 653 единиц;
- SKODA Octavia – 592 единиц;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 490 единиц;
- AUDI Q5 – 449 единиц.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 31 тыс. б/у легковых автомобилей. Что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", – рассказали аналитики.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте 9-10 лет:
- авто в хорошем состоянии с 270 тыс. км пробега, по данным auto.ria, можно купить за 8 500 долларов;
- нуждающийся в покраске автомобиль продают за 9 900 долларов;
- на авто с 230 тыс. км пробега "повесили ценник" в 19 900 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, самым популярным же новым автомобилем на дизеле среди украинцев в январе стал RENAULT Duster – таких авто было куплено 144 единицы. Стоимость же таких машин стартует от 771 600 грн.
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