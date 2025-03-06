Украинцы за месяц купили тысячи старых автомобилей: сколько стоит самая популярная модель

В феврале 2025 года украинцы приобрели почти 17 тыс. подержанных автомобилей. Средний возраст таких машин, перешедших на украинские номера, составляет 9,5 лет. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 900 единиц. В Украине такую машину (возрастом 9-10 лет) можно приобрести как за 8 500, так и за 19 900 долларов.

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Об общей ситуации сообщили в Укравтопроме. Там отметили: в целом украинцы снизили покупки подержанных авто – в феврале-2024 таких машин было куплено на 5% больше.

Чаще всего покупают б/у авто на бензине – их доля составила сразу 46% от общего количества. Далее идут:

авто на дизеле – 23%;

электромобили – 22%;

гибриды – 5%;

авто с ГБО (на газу) – 4%.

В целом же, отмечается, среди подержанных авто из-за границы самым популярным стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 900 единиц. В топ-5 также вошли:

RENAULT Megane – 653 единиц;

SKODA Octavia – 592 единиц;

VOLKSWAGEN Tiguan – 490 единиц;

AUDI Q5 – 449 единиц.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 31 тыс. б/у легковых автомобилей. Что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", – рассказали аналитики.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте 9-10 лет:

авто в хорошем состоянии с 270 тыс. км пробега, по данным auto.ria, можно купить за 8 500 долларов;

нуждающийся в покраске автомобиль продают за 9 900 долларов;

на авто с 230 тыс. км пробега "повесили ценник" в 19 900 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, самым популярным же новым автомобилем на дизеле среди украинцев в январе стал RENAULT Duster – таких авто было куплено 144 единицы. Стоимость же таких машин стартует от 771 600 грн.

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