Украинцы активно ищут удаленную работу: какие вакансии самые популярные

В Украине растет спрос на удаленную работу, особенно в сферах веб-разработки, операторов call-центров, технической поддержки и интернет-маркетинга. Больше всего таких вакансий предлагают в Киеве, Одессе и Львове, где удаленная занятость становится все более популярной.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска работы. По состоянию на сентябрь 2025 года, самые популярные вакансии для дистанционной работы сосредоточены в таких категориях, как веб-разработка, операторы call-центров, техническая поддержка и интернет-маркетинг.

Региональное распределение вакансий по регионам

Киев: здесь лидируют веб-разработчики, операторы call-центров, специалисты технической поддержки и дизайнеры. Значительная доля вакансий отведена копирайтингу и контент-менеджменту.

Одесса: популярные вакансии включают операторов call-центров, специалистов техподдержки, интернет-маркетологов и веб-разработчиков.

Днепр: лидируют интернет-маркетологи, контент-менеджеры, веб-разработчики и веб-дизайнеры.

Львов: основные вакансии сосредоточены на веб-разработке, операторах call-центров и диджитал-маркетинге.

Харьков: самые популярные вакансии – операторы call-центров, копирайтеры, дистанционная поддержка потребителей, интернет-маркетологи и удаленные преподаватели.

Тенденция свидетельствует о высокой мобильности рабочей силы и росте спроса на специалистов, способных работать удаленно, особенно в сфере IT и обслуживания клиентов. Анализ статистики за последние несколько лет показывает стабильный рост доли удаленных вакансий на украинском рынке труда:

2022 год – доля удаленных вакансий составляла 4,3% от общего количества;

2023 год – 5,1%;

2024 год – 5,9-6,1%;

2025 год – 7,3-12,3% в зависимости от региона и категории вакансий.

Общее количество вакансий по Украине колеблется в пределах 107–115 тысяч ежеквартально, причем растет процент предложений с возможностью удаленной работы. Отмечается, что это свидетельствует о том, что украинский рынок труда постепенно адаптируется к новым условиям и требованиям современной цифровой среды.

Популярные профессии и тренды

веб-разработчики – наиболее востребованные специалисты во всех крупных городах;

– наиболее востребованные специалисты во всех крупных городах; операторы call-центров – популярны как в Киеве и Одессе, так и во Львове и Харькове;

– популярны как в Киеве и Одессе, так и во Львове и Харькове; специалисты технической поддержки – стабильный спрос во всех регионах;

– стабильный спрос во всех регионах; интернет-маркетологи и диджитал-специалисты – растет потребность в специалистах, которые могут дистанционно вести маркетинговые кампании;

– растет потребность в специалистах, которые могут дистанционно вести маркетинговые кампании; дизайнеры и контент-менеджеры – популярность этих профессий увеличивается вместе с развитием электронной коммерции и онлайн-платформ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стабильно самые высокие зарплаты получают специалисты ІТ-сферы – в среднем более 56 тыс. грн, а также руководители банковских отделений с доходом около 58 тыс. грн в месяц. Больше всего высокооплачиваемых вакансий сосредоточено в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

