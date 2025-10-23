Готовы платить более 70 тыс. грн зарплаты: кого ищут работодатели и где

В Украине стабильно высокие зарплаты получают специалисты ИТ-сферы – в среднем более 56 тыс. грн, а также руководители банковских отделений с доходом около 58 тыс. грн в месяц. Больше всего высокооплачиваемых вакансий сосредоточено в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях, которые остаются главными центрами деловой активности страны.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска работы. В большинстве отраслей работодатели вынуждены постепенно повышать ставки, чтобы удержать работников и привлечь новых.

В целом средняя зарплата в Украине продолжает расти умеренными, но стабильными темпами. ТОП-отрасли по уровню оплаты

IT-сектор традиционно остается лидером, в третьем квартале 2025 года средняя зарплата в ИТ составляет 56 085 грн, а Software Engineers зарабатывают в среднем до 79 919 грн;

традиционно остается лидером, в третьем квартале 2025 года средняя зарплата в ИТ составляет 56 085 грн, а Software Engineers зарабатывают в среднем до 79 919 грн; банковская сфера – вторая по уровню оплаты, средняя зарплата здесь достигает 32 397 грн, а руководители отделений получают более 58 000 грн;

в производстве средняя оплата составляет 24 251 грн, а в агропромышленном комплексе (АПК) – 26 809 грн.

Особенно интересен феномен фармацевтической отрасли (Pharma), ИТ-специалисты, работающие в этой сфере, получают в среднем более 71 700 грн – существенно выше стандартных показателей даже в классическом IT. Самые высокие средние зарплаты по профессиям:

руководитель отделения (банки) – 58 190 грн;

– 58 190 грн; торговый представитель – 34 320 грн;

– 34 320 грн; финансовый консультант – 34 165 грн;

– 34 165 грн; PR-специалист – 33 022 грн;

– 33 022 грн; водитель – 1 569 грн.

Как видим, даже рабочие и логистические профессии постепенно подтягиваются к уровню специалистов среднего звена. Однако, не всем рынок труда улыбается одинаково. К низкооплачиваемым категориям остаются:

кассиры – в среднем 17 540 грн;

– в среднем 17 540 грн; грузчики – от 18 100 до 18 340 грн;

– от 18 100 до 18 340 грн; горничные в HoReCa – всего 16 339 грн.

Профессии остаются востребованными, однако из-за низкого уровня квалификации и невысоких требований к опыту – оплата остается на минимальном уровне. Работодатели в 2025 году активнее поднимают стартовые предложения – особенно в отраслях с дефицитом кадров.

В то же время ожидания кандидатов стабильно превышают предложения на 2-3 тыс. грн, и этот разрыв не исчезает уже более полутора лет. Основными "магнитами" для соискателей работы остаются регионы с развитой инфраструктурой и активным бизнесом:

Киевская область – 43,3% всех вакансий;

– 43,3% всех вакансий; Львовская область – 8,6%;

– 8,6%; Днепропетровская область – 8,5%.

Остальные регионы имеют существенно меньшую долю, но демонстрируют постепенное оживление, в частности благодаря релокации предприятий и развитию дистанционной занятости. Отмечается, что арплаты растут не так быстро, как хотелось бы, но стабильно – особенно в сферах, где есть мотивация, квалификация и доверие между работником и работодателем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рынок труда входит в сложный период, из-за мобилизации, эмиграции и дефицита кадров растет риск тенизации, а часть вакансий планируют закрывать трудовыми мигрантами из Азии и Кавказа. Несмотря на это, государство создало уже более 45 тысяч официальных рабочих мест и выдало грантов на 8 миллиардов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!