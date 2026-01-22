Украинцы активно берут кредиты на авто: что со ставками и какие машины "разлетаются" быстрее всего

Украинцы все активнее берут кредиты на новые авто – за год количество машин, купленных таким образом, выросло сразу на 35%. Среди самых популярных марок – японские и немецкие. Однако растет популярность китайских и корейских брендов.

Об этом OBOZ.UA рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко. Он уточнил, что в среднем ежемесячно в 2025 году украинцы оформляли около 1183 автокредитов (против 880 авто в месяц годом ранее).

По словам банкира, на динамику автокредитования в 2025 году повлияли сразу несколько факторов:

относительная макрофинансовая стабильность;

сохранение учетной ставки НБУ на уровне 15,5% ;

; замедление инфляции с 14-16% в начале года до около 8% в декабре;

в начале года до в декабре; активное развитие партнерских программ банков и автодилеров.

"Учетная ставка – это фактически двигатель кредитования. Решение НБУ не менять ее в течение года оказалось стратегически правильным, особенно с учетом ударов по энергетике осенью", – объяснил Кипоренко.

Проценты по автокредитам: что предлагали банки

Ставки стали ключевым фактором для покупателей. В целом показатели были такими:

максимальные ставки по длинным программам на 5-7 лет с минимальным взносом 10-20% составляли до 14% годовых ;

; в рамках партнерских программ действовали предложения 12,49-13,49% годовых на максимальный срок;

на максимальный срок; 65-70% всех сделок заключались именно через совместные программы банков, дилеров и страховых компаний.

По словам Кипоренко, это не "чрезмерная щедрость", а следствие конкуренции между дилерами в пределах одного ценового сегмента и необходимости быстрее реализовывать отдельные модели.

Какие авто в кредит выбирают украинцы

В 2025 году покупатели делали ставку на ликвидность бренда и прогнозируемую остаточную стоимость. Таким образом:

более 60% всех автокредитов пришлось на японские и немецкие марки ;

пришлось на ; среди лидеров – Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Toyota, Mazda, Nissan.

Отдельно эксперт отметил активный рост кредитования китайских брендов (BYD, ZEEKR) и корейских Hyundai и Kia.

Машины на традиционных двигателях внутреннего сгорания (бензин, дизель) выбирали примерно в 50% случаев. На гибриды пришлось более 27% кредитов, а на электрокары – около 23%.

При этом 2025 год все равно стал годом бума электромобилей – их продажи выросли более чем на 120%. За год было продано 22,8 тыс. новых "электричек", только в декабре – почти 6 тыс. авто из-за отмены льгот на ввоз с нового года.

Самые популярные бренды по сегментам

$10-25 тыс.: Renault, BYD, Citroën, Kia, Suzuki, Chery, Geely, JAC, Great Wall;

Renault, BYD, Citroën, Kia, Suzuki, Chery, Geely, JAC, Great Wall; $30-45 тыс.: Toyota, Renault, Volkswagen, Škoda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot;

Toyota, Renault, Volkswagen, Škoda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot; $80-100 тыс. (премиум): BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Валюта и цены: как кредит "фиксировал" стоимость авто

Важную роль сыграла ситуация на валютном рынке:

доллар в 2025 году подорожал всего на 0,8% (до 42,02 грн);

в 2025 году подорожал всего на (до 42,02 грн); евро же вырос сразу на 13,9% — с 43,68 до почти 50 грн.

Это напрямую влияло на цены авто:

машины из Китая и Южной Кореи (40-45% кредитных покупок) были более прогнозируемыми в цене;

(40-45% кредитных покупок) были более прогнозируемыми в цене; европейские авто дорожали быстрее из-за курса евро.

"Кредит позволял зафиксировать гривневую стоимость автомобиля и не зависеть от дальнейших курсовых колебаний", – отметил эксперт.

Чего ждать в 2026 году

Кипоренко считает, что из-за возможного снижения учетной ставки НБУ до 14-14,5%, средние проценты по автокредитам могут упасть до 13-14% годовых. В то же время, чами авто могут подорожать:

из-за валютных колебаний (доллар до 45 грн, евро до 52 грн);

изменения налогообложения электромобилей;

общего влияния войны.

Эксперт советует выбирать короткие кредиты на 1-2 года с первоначальными взносом от 40% стоимости машины. Также рекомендуется сравнивать партнерские программы банков и дилеров, при этом учитывая не только цену авто, но и страхование, сервис и дополнительные расходы.

"Автокредитование – это производная от состояния экономики и уверенности людей в завтрашнем дне. Но даже в условиях войны рынок демонстрирует прагматичный и взвешенный подход", – считает банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в 2026 году средние ставки по кредитам в Украине могут снизиться на 1-1,5 процентного пункта, а гривневые депозиты – сохранить доходность даже в условиях постепенного снижения учетной ставки. Такой сценарий возможен при условии замедления инфляции, стабильной работы банковской системы и прогнозируемой валютной ситуации.

