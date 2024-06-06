Украинцы активно берут кредиты на авто: банкир назвал цены и самые популярные модели

Украинцы стали активнее оформлять кредиты на новые автомобили. При этом покупатели предпочитают брать в кредит авто по цене $16-45 тыс. Самые популярные марки – Toyota и Renault. В то же время, вскоре спрос на автокредиты может упасть.

Об этом OBOZ.UA рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко. По его данным, за январь-май 2024 года доля кредитных продаж новых авто увеличилась с 11% до 15% от общего объема.

В среднем за первые пять месяцев 2024 года украинцы покупали в кредит по 900 новых машин в месяц. Динамика, по словам Кипоренко, улучшилась после снижения учетной ставки Нацбанка, что позволило удешевить и автокредиты.

В топ-5 наиболее популярных "кредитных" автобрендов у физических лиц в ценовом диапазоне $16-45 тыс. вошли Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda и BMW. В сегменте недорогих авто за $10-18 тыс. украинцы предпочитают Renault, BYD, Citroen, Chery и Geely.

Среди самых кредитных программ украинцы выбирают наименьшие доступные ставки (от 0,01%). Автокредиты берут сроком на 1-3 года с первым взносом 40-60% от стоимости машины.

При этом спрос на автомобильные кредиты может снизится уже во второй половине 2024 года (июль-декабрь), хоть и не резко. "Война, постепенная прогнозируемая девальвация гривни и потенциальный рост стоимости новых автомобилей могут удержать потенциальных клиентов от посещения автосалонов", – считает банкир.

Удержать спрос, по его словам, могли бы дальнейшее снижение учетной ставки НБУ и выход на рынок банковского кредитования новых игроков с конкурентными условиями. Кроме того, рынку помогло бы улучшение ситуации с безопасностью и уменьшение военных рисков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются создать Национальное учреждение развития. Это так называемый банк банков, призванный решить проблему кредитования высокорискового бизнеса.

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