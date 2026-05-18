Украинцев за границей предупредили о процедуре с важным документом: что нужно сделать. Инструкция

Украинцы за рубежом могут дистанционно оцифровать трудовую книжку через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), загрузив сканы всех страниц и авторизовавшись с помощью КЭП или Дія.Підпису. После проверки данные о трудовом стаже автоматически сохраняются в электронном реестре и доступны онлайн в любое время.

Видео дня

Об этом информирует ПФУ. Оцифровка трудовой книжки позволяет сохранить весь трудовой стаж в цифровом виде и в дальнейшем использовать его для назначения пенсий, социальных выплат и подтверждения занятости.

Почему оцифровка важна для украинцев за рубежом

Из-за войны и массовой миграции миллионы украинцев оказались за пределами страны, но их трудовой стаж продолжает накапливаться или требует подтверждения. В таких условиях электронная трудовая книжка становится ключевым инструментом, ведь:

она сохраняет весь официальный стаж;

позволяет избежать потери бумажных документов;

упрощает будущее оформление пенсии;

обеспечивает доступ к данным из любой точки мира.

Фактически это переход от бумажной системы учета к полностью цифровой модели. Подать трудовую книжку на цифровую обработку могут все граждане Украины, в том числе и те, кто находится за рубежом. Главное условие – наличие доступа к вебпорталу и возможность электронной идентификации.

Оцифровка происходит через официальный портал электронных услуг Пенсионного фонда и не требует физического присутствия в Украине. Перед подачей заявки необходимо сделать качественные скан-копии или фото всех заполненных страниц трудовой книжки. Основные требования к файлам:

цветные копии с оригиналов;

четко видно текст, печати, подписи и реквизиты;

формат JPG или PDF;

размер каждого файла до 1 МБ;

рекомендуемое качество – 300 dpi;

страницы должны быть в хронологическом порядке.

При необходимости можно добавить дополнительные документы, подтверждающие трудовой стаж – дипломы, военный билет, свидетельства о рождении детей и т.д.

Как подать трудовую книжку на оцифровку: пошаговая инструкция

авторизация на портале – войдите в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису;

– войдите в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису; выбор услуги – в меню найдите раздел "Коммуникации с ПФУ" и перейдите во вкладку "Сведения о трудовых отношениях";

– в меню найдите раздел "Коммуникации с ПФУ" и перейдите во вкладку "Сведения о трудовых отношениях"; заполнение данных – проверьте или заполните личную информацию и дайте согласие на обработку персональных данных;

– проверьте или заполните личную информацию и дайте согласие на обработку персональных данных; загрузка документов – добавьте сканированные страницы трудовой книжки и других подтверждающих документов в правильном порядке;

– добавьте сканированные страницы трудовой книжки и других подтверждающих документов в правильном порядке; отправказаявки – нажмите "Подписать и отправить в ПФУ" и подтвердите подачу документов.

После подачи заявления статус обработки можно отслеживать в личном кабинете в разделе "Мои обращения". После проверки данные о стаже появляются в электронном реестре и становятся доступными в разделе "Электронная трудовая книжка".

Сервисы Пенсионного фонда Украины доступны для пользователей из большинства стран, однако в некоторых случаях могут действовать технические или безопасностные ограничения доступа. Поэтому рекомендуется использовать стабильное интернет-соединение и заранее проверить работу электронной подписи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, временная защита для 4 млн украинцев в Европейском Союзе (ЕС) действует до марта 2027 года. Но специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон ожидает, что ее продлят еще на год – то есть до 2028 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!