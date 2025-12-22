Украинцев в Польше могут оштрафовать на огромную сумму: кому следует быть осторожным

В Польше 24 декабря будет выходным днем – впервые в истории страны. Причина – Сочельник приравняли к государственному празднику. В связи с этим Национальная инспекция труда намерена проверять соблюдение нового правила различными предприятиями и реагировать на жалобы работников – прежде всего, на незаконное привлечения к работе. Те же предприниматели – в т.ч., украинцы, – которые будут заставлять своих сотрудников работать в этот день могут получить большой штраф.

Об этом сообщает in Poland. Отмечается, что размер штрафа за незаконное принуждение работника к работе 24 декабря может составить:

До 30 тысяч злотых (352,41 тыс. грн по курсу НБУ на 22 декабря).

А в сфере торговли – до 100 тысяч злотых (1,174 млн грн).

"Как рассказал главный инспектор труда Марцин Станецкий, инспекторы не будут проводить выездные проверки непосредственно 24 декабря. Однако все обращения будут рассмотрены после праздников", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, в отдельных случаях работа в праздник все же будет разрешена. Как объяснили аналитики, исключения сделают для проведения аварийных ремонтов, а также сотрудников:

Служб спасения.

Медицинских учреждений.

Транспортного сектора.

Объектах непрерывного цикла.

"В сфере торговли действует перечень из 32 исключений, включающий в себя почтовые пункты, заправки, кафе, цветочные магазины и газетные киоски. Также разрешено, чтобы в магазине работал сам предприниматель или его близкие при отсутствии трудового или гражданско-правового договора", – рассказали авторы материала.

