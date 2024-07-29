Украинцев травили поддельными "электронками": где можно было купить контрафакт

Украинские правоохранители обнаружили и обезвредили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет. Незаконно созданную продукцию продавали по всей стране.

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Контрафактную продукцию подпольно производили в специально оборудованных цехах в Киеве и области, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). В производстве использовались четыре основных компонента (никотин, пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы).

Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов, который фасовался в пластиковые ПЭТ флаконы и распространялся по всей территории Украины. В результате обысков была изъята готовая продукция, совокупную рыночную стоимость которой оценили почти в 365 млн грн. В совокупности изъяли:

15 тыс. литров сырья для производства;

1,8 млн пластиковых ПЭТ флаконов с жидкостью;

свыше 15 тыс. одноразовых электронных устройств;

наличные в эквиваленте 6 млн грн;

6 транспортных средств;

оборудование и фурнитура для производства.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – отметили в БЭБ.

Как украинцам продают табачный контрафакт

В последнее время подобные случаи приобретают в Украине массовый характер. Так, в прошлом месяце на Волыни арестовали организатора нелегальной продажи электронных сигарет-"одноразок" и компонентов к ним. Мужчина продавал товар через телеграмм-канал и отправлял заказ конечному потребителю по почте или доставлял лично.

А в прошлом году в Одесской области разоблачили подпольное промышленное производство табачных изделий. На нелегальной фабрике производили сигареты без фильтра, часть продукции шла на "экспорт" в страны ЕС.

Однако глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев ("Слуга народа") заявил, что в Украине значительно сократили контрафактное производство табачных изделий. По его словам, в результате масштабных обысков изготовление нелегального табака заблокировано полностью.

Как уже писал OBOZ.UA, 11 июля в Украине вступил в силу запрет продажи ароматизированных сигарет и жидкостей для электронных сигарет. Кроме того, все табачные изделия должны иметь новые медицинские предупреждения. В то же время "айкосы" и одноразовые электронные сигареты остаются доступными, ведь их приравняли к обычным сигаретам только в части ограничений на рекламу и курение в общественных местах.

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