В Украине окончательно запретили продавать сигареты со вкусами: исчезнут ли "хитсы" и "одноразки"

С 11 июля 2024 г. в Украине запретили продажу ароматизированных сигарет и жидкостей для электронных сигарет, а все табачные изделия должны иметь новые медицинские предупреждения. "Айкосы" и одноразовые электронные сигареты остаются доступными, ведь их приравняли к обычным сигаретам только в части ограничений на рекламу и курение в общественных местах.

Видео дня

Об этом говорится в Законе Украины №1978-XI, который был принят 11 июля 2023 и давал год на реализацию остатков этих изделий. Однако теперь ароматизированные табачные изделия и электронные сигареты больше не доступны на рынке.

Какие сигареты запретили продавать: список правил

С 11 июля 2024 из продажи должны исчезнуть станут сигареты и табак для самокруток, имеющих характерный вкус и запах дыма, с вкусовыми и ароматическими добавками. Также запрещается добавлять в любые табачные изделия:

витамины и псевдополезные добавки;

кофеин, таурин и энергетические добавки;

добавки, производящие выбросы цветными;

облегчающие усвоение никотина добавки.

Также законом Украины предусмотрено ограничение продаж жидкостей к электронным сигаретам с никотином или без, если они имеют вышеупомянутые добавки, а также:

с объемом заправочных контейнеров свыше 10 мл;

объем одноразовых е-сигарет или картриджей – более 2 мл;

емкость никотина – более 20 мг на 1 мл.

Эти изменения направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий среди молодежи и предотвращение начала курения. Законодательные нововведения соответствуют Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и евроинтеграционной Директивой 2014/40/EU.

"Хитсы" и "одноразки" пока остаются

Как свидетельствует еще прошлогоднее разъяснение ГО "Жизнь" с участием Госпродпотребслужбы и Центра общественного здоровья, формуировки закона не включают запрет на продажу ароматизированных стиков для устройств нагревания табака. То есть "хитсы" с разными вкусами пока могут оставаться в легальной продаже.

То же касается и одноразовых электронных сигарет (по типу Elfbar и др.). В законе говорится о запрете на продажу только ароматизированных жидкостей для таких устройств.

"Айкосы" и одноразовые электронные сигареты подпадают только под правила рекламы и использования в общественных местах. Согласно Закону Украины №1978-XI, эти изделия приравнены к обычным сигаретам в плане ограничений на рекламу и запрет курения в общественных местах. Причем это ограничение начало действовать с 11 июля 2023 года, без дополнительного года на адаптацию.

Новые требования к маркировке: на пачках будут "страшные картинки"

С 11 июля 2024 г. все упаковки табачных изделий для курения должны иметь комбинированные медицинские предупреждения. На 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения. Также на пачке должен быть QR-код, который посылает на безвозмездный сервис Центра общественного здоровья для оказания помощи в отказе от табака "Я бросаю курить!"

Новые нормы маркировки были введены 11 января 2024 года в соответствии с Приказом №747 Минздрава Украины. Всего разработано три группы наборов медицинских предупреждений, каждая из которых содержит 14 изображений. Эти наборы будут обновляться каждый год для обеспечения регулярного изменения графических изображений.

Внедрение новых ограничений и требований к табачным изделиям призвано усилить защиту населения от негативного влияния табака и снизить привлекательность курения, особенно среди молодежи. Согласно данным ВОЗ, графические предупреждения на пачках табачных изделий показывают высокую эффективность в мотивации потребителей отказаться от курения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине вводятся новые правила производства и обращения подакцизной продукции – алкоголя, табачных изделий и горючего. Среди прочего, предлагается запретить продавать табачные изделия в МАФах. В целом нормы торговли и производства указанных товаров будут прописаны в совершенно новой редакции старого закона, действующего уже почти 30 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!