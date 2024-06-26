Украинцам "впаривали" контрафактные электронные сигареты через популярный мессенджер: где продавали

В Волынской области украинец организовал нелегальную – без марок акцизного налога – продажу электронных сигарет-"одноразок" и компонентов к ним. Продавал их через телеграмм-канал: заказ конечному потребителю отправлял по почте или доставлял лично.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). На опубликованных фотографиях которого видно, что продавал злоумышленник, в частности, контрафактные электронки Elfbar и Lost Mary.

"Детективы провели обыски в квартире фигуранта и автомобилие, которым транспортировали контрафакт. Изъято более 4 тыс. электронных сигарет, жидкостей к ним, устройства для электронных испарителей, наличные деньги, мобильные телефоны и автомобиль. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 2 млн грн", – говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение в целях сбыта, хранения, транспортировки незаконно изготовленных подакцизных товаров и легализация доходов, полученных преступным путем). Ему грозит, в частности, лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

"Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд", – рассказали в БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине активно производят и продают поддельный алкоголь. Причем в разных регионах. Зачастую продукцию дельцы реализуют через интернет, а также отправляют через службы доставки и лично заказчикам по всей стране.

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