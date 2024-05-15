Гетманцев рассказал о "шокирующих" новостях для рынка табака: изготовление нелегальных сигарет заблокировано

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о "шокирующих" для рынка табака новостях. Проведены одновременно обыски на 5 крупнейших отечественных производителях табака, относительно которых подтверждены сведения об их нелегальной деятельности.

"Процесуальные действия по подтверждению изготовления контрафактных сигарет на соответствующем оборудовании продолжаются. Это требует некоторого времени, но это при желании, которое точно есть, не сложно. На сегодняшний день изготовление нелегального табака заблокировано полностью. Имею обоснованную надежду навсегда", – написал Гетманцев в своем Telegram -канале.

Среди предприятий, на которых провели обыски, "известная львовская фабрика и фабрика конвертатора из Киева". Кое-где обнаружены поддельные акцизные марки, не маркированные табачные изделия.

Отметим, согласно исследованиям Kantar, доля теневого сектора табачного рынка снизилась с рекордных 25,7% в октябре 2023 года до 19,1% в марте 2024 года. Однако это все еще в пять раз выше, чем в странах ЕС.

Исследование ОО "Жизнь" вместе с Киевским международным институтом социологии свидетельствует: до 13% курильщиков сообщили, что купленная ими пачка сигарет содержала медицинское предупреждение на иностранном языке. По словам исполнительного директора ОО Дмитрия Купиры, это один из признаков контрабандной продукции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки. Это касается только одного вида магазинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!