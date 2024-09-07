Украинцев штрафуют за нарушение с паспортами и неправильную "прописку": какие правила действуют

Украинцы по закону обязаны иметь действительный паспорт гражданина. Наказать могут не только за паспорт, но и за проживание без регистрации (т.н. "прописки").

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Как говорится в объяснении УГМС в Черновицкой области, размещенном местным изданием, в соответствии с требованиями ч. 1, 2 ст. 21. Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус":

паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины.

каждый гражданин Украины, достигший четырнадцатилетнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины.

в то же время согласно требованиям ст. 197 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях":

Проживание граждан, обязанных иметь паспорт гражданина Украины, без паспорта гражданина Украины или по недействительному паспорту гражданина Украины, а также проживание граждан без регистрации места жительства – влекут предупреждение.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, – влекут наложение штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на текущую дату: 17-51 грн).

Таким образом, закон обязывает получать паспорт гражданина Украины по достижении лицом 14 лет. Это ведь не право или желание человека (как в случаях, когда речь идет об оформлении загранпаспорта), а прямая обязанность каждого нашего гражданина.

В то же время в условиях военного положения многие подростки, которые на момент достижения 14-летнего возраста оказались за границей, не всегда имеют возможность оформить первый украинский паспорт. Напомним, консульские учреждения Украины за границей такую административную услугу не предоставляют.

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом заметном месте на сайте: в самом конце страницы.

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