Украинцев пугают резким подорожанием хлеба: чего ждать в худшем случае

В Украине стоит осторожно относиться к прогнозам о стремительном подорожании хлеба. Хлеб массовых сортов в худшем случае подорожает на 1,5-2% до конца этого года, и больше роста не будет:

Видео дня

Об этом заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает УНИАН. "В бурный 2022 год, когда началась активная фаза боевых действий, когда у нас инфляция была 27%, хлеб за год подорожал на 20%. И это был максимальный рост. На моей памяти хлеб больше не дорожал. В среднем у нас хлеб дорожает на 1-1,5%. Сегодня – 14%", – отметил Пендзин.

Кроме того, он заявил, что хлеб массовых сортов в худшем случае подорожает на 1,5-2% до конца этого года, и больше роста не будет. "То есть я абсолютно уверен, что когда мы будем смотреть на цену на хлеб с декабря до декабря, то она в худшем случае будет 15-16% за год".

Почему дорожает хлеб

Повышение стоимости связано с рядом объективных факторов. А именно:

подорожание сырья: в течение года цена на муку выросла вдвое из-за дефицита предложений зерна на внутреннем рынке;

в течение года цена на муку выросла вдвое из-за дефицита предложений зерна на внутреннем рынке; стоимость энергоносителей: повышение тарифов на газ и электроэнергию напрямую сказывается на производственных затратах;

повышение тарифов на газ и электроэнергию напрямую сказывается на производственных затратах; зарплата работников: инфляционные процессы заставляют производителей повышать зарплаты, чтобы удержать квалифицированных специалистов;

инфляционные процессы заставляют производителей повышать зарплаты, чтобы удержать квалифицированных специалистов; логистика: удорожание горючего и транспортных услуг делает перевозку продукции значительно более затратной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в ближайшие месяцы ожидается рост цен на ряд основных продуктов питания. Среди лидеров удорожания могут оказаться хлеб, овощи "борщового набора", мясо и молочка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!