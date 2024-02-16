Украинцев предупредили о задержках поездов по важному маршруту: какие рейсы могут опаздывать
Украинские поезда в и из польского Перемышля могут задерживаться. Также может быть изменено расписание их движения. Причина – повреждение контактной сети в Польше.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что, в частности, речь идет о поездах:
- №73 Харьков – Перемышль.
Он будет направляться к станции Медика, откуда пассажиры будут пересажены на организованные польской стороной автобусы в Перемышль.
- №74 Перемышль – Харьков.
Этот поезд, отмечается, также будут довозить до станции Медика автобусами для пересадки в свои вагоны. Посадка в автобусы будет производиться по билетам на поезд.
"В связи с повреждением контактной сети в Польше, украинские поезда в и из Перемышля могут иметь задержки и изменения в расписании. Повреждение сети также может повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток", – говорится в сообщении.
В Украине запускают новый поезд по важному маршруту
В то же время, "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Первый рейс отправится уже 23 февраля из Харькова. Из Ворохты – 24 февраля.
Поезд №201/202 Харьков – Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55. Прибытие в:
- Ивано-Франковск – 11:28 следующего дня;
- Яремче – 13:10;
- Татаров-Буковель – 13:50;
- Ворохту – в 14:09.
Из Ворохты поезд будет отправляться в 16:29. Прибытие в:
- Татаров-Буковель – 16:39;
- Яремче – 17:07;
- Ивано-Франковск – 18:25;
- Харьков – 12:33 следующего дня.
Также на маршруте предусмотрен ряд остановок. В частности, на станциях:
- Львов;
- Киев-Пассажирский;
- Миргород;
- Полтава-Киевская.
Билеты на поезд из Харькова в Ворохту продаются в вагоны класса купе и люкс. На рейс 23 февраля их стоимость составляет:
- купе – 1242,57 грн;
- люкс – 3090,53 грн.
В обратную сторону стоимость билетов на рейс 24 февраля ниже. Так:
- в купейный вагон они стоят 1136,88 грн;
- в люкс – 2817,74 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, помимо этого, "Укрзалізниця" запускает новый поезд 295/296, который соединит Харьков и Днепр. В первый рейс он отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.
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