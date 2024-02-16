Украинцев предупредили о задержках поездов по важному маршруту: какие рейсы могут опаздывать

Украинские поезда в и из польского Перемышля могут задерживаться. Также может быть изменено расписание их движения. Причина – повреждение контактной сети в Польше.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что, в частности, речь идет о поездах:

№73 Харьков – Перемышль.

Он будет направляться к станции Медика, откуда пассажиры будут пересажены на организованные польской стороной автобусы в Перемышль.

№74 Перемышль – Харьков.

Этот поезд, отмечается, также будут довозить до станции Медика автобусами для пересадки в свои вагоны. Посадка в автобусы будет производиться по билетам на поезд.

"В связи с повреждением контактной сети в Польше, украинские поезда в и из Перемышля могут иметь задержки и изменения в расписании. Повреждение сети также может повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток", – говорится в сообщении.

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В то же время, "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Первый рейс отправится уже 23 февраля из Харькова. Из Ворохты – 24 февраля.

Поезд №201/202 Харьков – Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55. Прибытие в:

Ивано-Франковск – 11:28 следующего дня;

Яремче – 13:10;

Татаров-Буковель – 13:50;

Ворохту – в 14:09.

Из Ворохты поезд будет отправляться в 16:29. Прибытие в:

Татаров-Буковель – 16:39;

Яремче – 17:07;

Ивано-Франковск – 18:25;

Харьков – 12:33 следующего дня.

Также на маршруте предусмотрен ряд остановок. В частности, на станциях:

Львов;

Киев-Пассажирский;

Миргород;

Полтава-Киевская.

Билеты на поезд из Харькова в Ворохту продаются в вагоны класса купе и люкс. На рейс 23 февраля их стоимость составляет:

купе – 1242,57 грн;

люкс – 3090,53 грн.

В обратную сторону стоимость билетов на рейс 24 февраля ниже. Так:

в купейный вагон они стоят 1136,88 грн;

в люкс – 2817,74 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, помимо этого, "Укрзалізниця" запускает новый поезд 295/296, который соединит Харьков и Днепр. В первый рейс он отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

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