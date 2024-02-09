В Украине запускают новый поезд по важному направлению: какое расписание
"Укрзалізниця" запускает новый поезд 295/296, который соединит Харьков и Днепр. В первый рейс он отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра. Билетов в продаже пока нет – они будут доступны за 20 дней до отправки.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: новый поезд предоставит "ночную альтернативу путешествию между двумя крупнейшими городами востока нашей страны".
"Новый поезд, получивший номер 295/296, соединит Харьков и Днепр. Более эффективное использование подвижного состава позволяет нам расширять маршрутную сеть и предлагать пассажирам больше вариантов путешествий по Украине", – говорится в сообщении.
Расписание поезда
Поезд начнет курсировать в марте. В первый рейс он отправится:
- 2 марта – из Харькова;
- 3 марта – из Днепра.
Отправляться он будет из Харькова по парным числам в 23:40. Прибывать в Днепр – в 05:05 утра на следующий день.
В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.
Остановки предусмотрены на ряде станций. В частности:
- Мерефа;
- Лихачево;
- Лозовая;
- Павлоград;
- Синельниково-2.
Где купить билеты
Билеты на поезд будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:
- чат-ботах;
- на сайте компании;
- в кассах вокзалов.
Впрочем, пока в продаже их нет. Как обїяснили в "Укрзалізниці", они будут появляться за 20 дней до отправления.
Запускают "специальные" поезда по популярным направлениям
В то же время, "Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы поездов в направлении Львова, а также между Ворохтой, Львовом, Ивано-Франковском и Коломыей. В частности, 10 и 11 февраля поезд №810/809 Львов – Ворохта:
- будет отправляться из Львова в 8:37, а прибывать в Ворохту в 13:03;
- в обратном направлении из Ворохты он будет отправляться в 16:29, а прибывать во Львов в 20:31.
12 февраля этот поезд будет курсировать в сообщении Львов – Коломыя. Расписание движения:
- отправление со Львова – 8:37;
- прибытие в Ивано-Франковск – 10:50;
- прибытие в Коломыю – 11:44.
Также "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №255/256 Киев – Рахов. Он будет курсировать:
- Из Киева – с 23 февраля через день.
Отправление в 14:59. Прибытие в Рахов – в 7:50 следующего дня.
- Из Рахова поезд будет отправляться с 22 февраля в 19:37. Прибытие в Киев – в 13:01.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Причина – повышение спроса на путешествия. Курсировать они будут временно – с 16 по 18 февраля.
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