Украинцев предупредили о существенном удорожании важного продукта: что будет с ценами

В феврале 2025 г. ожидается повышение цен на хлеб на 3-5%. В течение года возможен ежемесячный рост стоимости хлеба на 1,5-2%, что может привести к общему удорожанию более чем на 20% в год.

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Об этом рассказала ученая "Института аграрной экономики" Светлана Черемиссина в комментарии СМИ. За прошлый год хлебопекарные изделия подорожали в среднем на 17,8% - 20,6% в зависимости от вида продукции.

Этот рост объясняется общей инфляцией, повышением стоимости зерновых культур, удорожанием энергоресурсов и транспортных услуг. По состоянию на январь 2025 года средние цены на основные виды хлеба в Украине:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта – 51,91 грн/кг (+17,8% в год);

– (+17,8% в год); пшеничный хлеб из муки первого сорта – 42,52 грн/кг (+19,0%);

– (+19,0%); ржаной хлеб – 45,12 грн/кг (+20,6%);

– (+20,6%); батон (500 г) – 27,78 грн (+20,6%).

Цены на хлеб изменялись постепенно – каждый месяц стоимость продукции росла в пределах 1,5-3%. За последний период, то есть в декабре 2024-январе 2025 года, хлеб подорожал еще на 1,8-3,1% в зависимости от сорта.

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста цен сохранится и в феврале. По оценкам Института аграрной экономики, хлеб может подорожать еще на 3-5%. Основными причинами дальнейшего удорожания являются:

удорожание муки – основного сырья для производства хлеба. Его цена выросла еще на 3,7% – до 19,93 грн/кг;

– основного сырья для производства хлеба. Его цена выросла еще на – до рост стоимости подсолнечного масла – важный компонент для некоторых видов хлебобулочных изделий. Масло подорожало на 6% , до 72,73 грн/кг;

– важный компонент для некоторых видов хлебобулочных изделий. Масло подорожало , до стабильно высокая цена сахара , которая сейчас составляет 33,16 грн/кг , хотя и почти не изменилась (рост только на 0,1% );

, которая сейчас составляет , хотя и почти не изменилась (рост только ); повышение затрат на производство и логистику, в частности из-за роста стоимости электроэнергии, газа и транспортных услуг.

Также на ценообразование влияют сезонные факторы – зимой увеличивается потребление хлебопродуктов, что может способствовать дополнительному росту спроса и соответственно влиять на цену.

Ожидается, что в течение года тенденция постепенного роста стоимости хлеба сохранится. Если цены будут повышаться ежемесячно на 1,5-2%, то к концу 2025 года хлеб может подорожать еще на 15-20%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские супермаркеты за последний месяц резко снизили цены на куриные яйца, стоимость которых возмущала украинцев еще в конце 2024 года. В отдельных сетях падение составляло до 10-16 грн. на десятку. В среднем нефасованные яйца продают по 40 грн./дес., а брендированные – от 63 грн. до 68 грн./дес.

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