Украинцев предупредили о существенном удорожании ключевого продукта: что будет с ценами

Цены на продукты в Украине в 2024 году выросли на 20%, главным образом из-за инфляции, удорожания энергоносителей и влияния войны. В 2025 году эта тенденция продолжится, в том числе хлеб может дорожать на 1,5-2% ежемесячно, что суммарно даст более 20% годового роста.

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Об этом рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. В 2024 году украинцы столкнулись с стремительным ростом цен на продукты питания, которое стало следствием комплекса внутренних и внешних факторов.

Основные причины роста цен

инфляция: в 2024 году инфляция в Украине превысила 12%, что явилось ключевым фактором роста цен на продукты. Повышение стоимости энергоносителей, кредитов и производственных затрат существенно повлияло на ценовую политику предприятий;

в 2024 году инфляция в Украине превысила 12%, что явилось ключевым фактором роста цен на продукты. Повышение стоимости энергоносителей, кредитов и производственных затрат существенно повлияло на ценовую политику предприятий; война: военные действия повлекли за собой дефицит кадров в сельском хозяйстве, производстве и логистике. Это вынудило предприятия инвестировать в автоматизацию производства и привлекать работников из-за повышения зарплат, что повысило себестоимость продукции;

энергетический кризис: частые отключения электроэнергии заставили производителей использовать генераторы, что существенно увеличило расходы на топливо и техническое обслуживание;

частые отключения электроэнергии заставили производителей использовать генераторы, что существенно увеличило расходы на топливо и техническое обслуживание; подорожание горючего: увеличение акцизов на горюче-смазочные материалы в конце 2024 года повлияло на логистические расходы, что обусловило удорожание доставки продуктов;

увеличение акцизов на горюче-смазочные материалы в конце 2024 года повлияло на логистические расходы, что обусловило удорожание доставки продуктов; зависимость от импорта: высокий курс доллара по отношению к гривне повысил стоимость зарубежных комплектующих и оборудования, используемого в производстве продуктов.

Хлеб в 2024 году стал своеобразным маркером экономических проблем в стране. По данным Госстата, цена на пшеничную муку выросла с 15,69 грн/кг в январе до 19,21 грн/кг в ноябре, что подняло среднюю стоимость хлеба с 44,07 до 50,98 грн за килограмм. Однако доля муки в себестоимости хлеба составляет всего 30%.

Основными драйверами удорожания стали энергоносители, горючее и логистика. По словам экспертов, в 2025 году цены на продукты питания продолжат расти, в частности из-за таких факторов:

повышение стоимости горючего из-за роста акцизов;

из-за роста акцизов; колебания курса валют , влияющего на импорт сырья и комплектующих;

, влияющего на импорт сырья и комплектующих; высокая стоимость энергоносителей и возможные перебои с электроснабжением.

В частности, цены на хлеб могут расти на 1,5-2% ежемесячно, а годовое подорожание превысит 20%. Это может ухудшить доступность продукта для многих граждан, поскольку уровень минимальной зарплаты и пенсии в Украине заморожен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине массово снижается стоимость лука от местных производителей из-за резкого ухудшения качества прошлогодней продукции и снижения спроса. При этом дефицита на этот овощ не наблюдается, но весной цены могут подскочить.

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