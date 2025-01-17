В Украине начались проблемы с луком: сколько стоит и ждать ли дефицита

В Украине массово снижается стоимость лука от местных производителей из-за резкого ухудшения качества прошлогодней продукции, а также снижение спроса. При этом дефицита на этот овощ не наблюдается, но весной цены могут подскочить.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. В результате овощные хозяйства были вынуждены снизить цены на лук на 10% от стоимости в конце прошлой недели – до 9-15 грн/кг, зависимо от качества и объемов партий.

"Те производители, которые в первой половине текущего сезона приняли решение приостановить продажи, открыли хранилища, и предложение репчатого лука на рынке резко выросло, что в свою очередь также привело к снижению отпускных цен в данном сегменте", – объясняют агроэксперты.

Благодаря этому репчатый лук в Украине продается уже в среднем на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. По словам производителей, нынешний период времени вообще характеризуется спадом спроса на лук и снижением цен на этот овощ, поэтому, скорее всего, к концу февраля, когда с рынка уйдет практически вся продукция среднего и низкого качества, торговля активизируется.

В то же время на рынке "Шувар", где продукцию отпускают оптом и мелким оптом лук за год подорожал почти на 10%. Руководитель отдела маркетинга Татьяна Попович объяснила это OBOZ.UA рядом факторов:

низкой урожайностью в прошлом году;

ростом цен на удобрения и горюче-смазочные материалы;

усложнением логистики и повышением затрат на транспортировку через военные действия;

рост стоимости хранения (в том числе из-за повышения цен на энергоносители).

Но несмотря на это, спрос на этот овощ не спадает, поскольку лук широко используется как в домашней кухне, так и заведениями общепита. Так что рестораны и предприятия пищевой промышленности стабильно закупают этот овощ.

"Дефицита лука на рынке пока нет. Ведь ведется постоянная работа поставщиков над поддержанием достаточных объемов товара и расширение каналов поставок, в том числе за счет импорта", – отмечает Попович.

Она прогнозирует, что в ближайшее время стоимость лука существенно не изменится – пока предложение на рынке удовлетворит текущий спрос, цены будут стабильными. Но в весенний сезон возможно повышение цен из-за сокращения запасов в хранилищах и увеличения спроса.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине значительно подорожала еда – в 2024 году общая стоимость продуктов увеличилась на 14,1%. Больше всего – белокочанная капуста, цены на которую выросли сразу на 204%.

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